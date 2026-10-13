国际货币基金组织将墨西哥2027年经济增长预测从7月预计的1.9%下调至1.8%。与此同时，国际货币基金组织将2026年增长率预期从1.2%上调至1.5%，The Rio Times报道。

更新后的评估载于国际货币基金组织10月版《世界经济展望》报告，该报告于10月12日在曼谷举行的国际货币基金组织和世界银行年会上发布。基金组织工作人员此前已在10月2日完成对墨西哥经济的年度评估后公布了相同预测——2026年为1.5%，2027年为1.8%。

出口和投资

国际货币基金组织预计，出口和投资趋稳将推动墨西哥经济温和加速。支持因素包括与人工智能技术生产链相关的货物供应。与此同时，贸易及其他不确定性将继续抑制经济活动。

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《经济学家报》援引的分析人士指出，墨西哥正在增加面向数据中心的计算机设备供应。他们估计，此类产品的出口最快可能在今年超过汽车和汽车零部件的出口。Banco Base分析部门负责人加布里埃拉·西列尔将从台湾进口的增长与在墨西哥组装并出口到美国的计算机零部件联系起来。

预测比较

国际货币基金组织对2026年1.5%的预测与墨西哥财政部的中位估计一致。墨西哥政府预计2027年增长约2%，略高于该基金组织的预测。接受花旗调查的私人分析师预计2026年增长1.4%，世界银行则在10月初将其对墨西哥的预测上调至1.4%。

国际货币基金组织还将墨西哥和加拿大面临的风险与高度贸易不确定性联系起来。墨西哥、美国和加拿大受《美墨加协定》（USMCA）自由贸易协定约束；墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆曾表示，目前尚未就修订该协定达成任何协议。

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