Международный валютный фонд снизил прогноз роста экономики Мексики в 2027 году до 1,8% с 1,9%, ожидавшихся в июле. Одновременно МВФ повысил оценку темпов роста на 2026 год с 1,2% до 1,5%, сообщает The Rio Times.

Обновленные оценки приведены в октябрьском выпуске доклада МВФ World Economic Outlook, опубликованном 12 октября во время ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка в Бангкоке. Сотрудники фонда уже публиковали такие же прогнозы — 1,5% на 2026 год и 1,8% на 2027 год — по итогам ежегодного обзора мексиканской экономики 2 октября.

Экспорт и инвестиции

В МВФ ожидают, что экспорту и стабилизации инвестиций будет способствовать умеренное ускорение мексиканской экономики. Среди факторов поддержки названы поставки, связанные с производственными цепочками для технологий искусственного интеллекта. В то же время торговая и другая неопределенность продолжат сдерживать экономическую активность.

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Аналитики, которых цитирует El Economista, отмечают, что Мексика наращивает поставки компьютерного оборудования для дата-центров. По их оценкам, экспорт такой продукции может уже в этом году превысить поставки автомобилей и автокомпонентов. Руководитель аналитического направления Banco Base Габриела Силлер связала рост импорта с Тайваня с комплектующими для компьютеров, которые собирают в Мексике и экспортируют в США.

Сравнение прогнозов

Прогноз МВФ в 1,5% на 2026 год соответствует центральной оценке Министерства финансов Мексики. На 2027 год мексиканские власти ожидают роста примерно на 2%, что несколько выше прогноза фонда. Опрошенные Citi частные аналитики прогнозируют рост на 1,4% в 2026 году, а Всемирный банк в начале октября повысил собственную оценку для Мексики до 1,4%.

МВФ также связывает риски для Мексики и Канады с высокой торговой неопределенностью. Мексика, США и Канада связаны соглашением о свободной торговле USMCA; президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявляла, что договоренностей о его пересмотре в настоящее время нет.

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