Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę wzrostu gospodarki Meksyku w 2027 roku do 1,8% z 1,9% oczekiwanych w lipcu. Jednocześnie MFW podniósł ocenę tempa wzrostu na 2026 rok z 1,2% do 1,5%, informuje The Rio Times.

Zaktualizowane oceny przedstawiono w październikowym wydaniu raportu MFW World Economic Outlook, opublikowanym 12 października podczas dorocznych spotkań MFW i Banku Światowego w Bangkoku. Pracownicy funduszu już wcześniej opublikowali takie same prognozy — 1,5% na 2026 rok i 1,8% na 2027 rok — po dorocznym przeglądzie gospodarki Meksyku 2 października.

Eksport i inwestycje

MFW oczekuje, że eksport i stabilizacja inwestycji przyczynią się do umiarkowanego przyspieszenia gospodarki Meksyku. Wśród czynników wsparcia wymieniono dostawy związane z łańcuchami produkcyjnymi technologii sztucznej inteligencji. Jednocześnie niepewność handlowa i inna nadal będą ograniczać aktywność gospodarczą.

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Analitycy cytowani przez El Economista zauważają, że Meksyk zwiększa dostawy sprzętu komputerowego dla centrów danych. Według ich ocen eksport takich produktów może już w tym roku przewyższyć dostawy samochodów i komponentów motoryzacyjnych. Gabriela Siller, szefowa działu analiz w Banco Base, powiązała wzrost importu z Tajwanu z komponentami do komputerów, które są montowane w Meksyku i eksportowane do USA.

Porównanie prognoz

Prognoza MFW na poziomie 1,5% na 2026 rok odpowiada centralnej ocenie meksykańskiego Ministerstwa Finansów. Na 2027 rok meksykańskie władze oczekują wzrostu o około 2%, co jest nieco wyższe od prognozy funduszu. Prywatni analitycy ankietowani przez Citi prognozują wzrost o 1,4% w 2026 roku, a Bank Światowy na początku października podniósł własną ocenę dla Meksyku do 1,4%.

MFW wiąże również ryzyka dla Meksyku i Kanady z wysoką niepewnością handlową. Meksyk, USA i Kanada są związane umową o wolnym handlu USMCA; prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum oświadczyła, że obecnie nie ma porozumień dotyczących jej rewizji.

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