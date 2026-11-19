德国工会IG Metall宣布，将在多家金属和电气行业企业举行24小时警告性罢工。这是自2018年以来劳资集体谈判争端的首次此类升级，《明镜周刊》报道。

汽车企业罢工

周五，奥迪位于因戈尔施塔特的工厂计划举行罢工。周四深夜，宝马位于慕尼黑米尔伯茨霍芬区的员工将暂时停止工作。下周，另一家被纳入DAX指数的企业集团预计将加入行动。

IG Metall还报告称，汽车零部件供应商ZF位于莱茵兰-普法尔茨州北部的一家企业将举行罢工。该工会表示，行动将在金属和电气行业的所有地区及不同领域展开，涵盖从汽车制造到金属加工和机械制造。

在24小时警告性罢工期间，被选定企业的员工将停止工作一整天，而非仅数小时。对IG Metall而言，这是在工会成员投票和可能举行无限期罢工之前的最后一个升级阶段。2018年，此类行动涉及250家企业约50万名员工。

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薪资争议

IG Metall指责雇主未改善其加薪1.3%的提议。该工会要求将薪酬提高5%，并表示，提议的水平将意味着员工实际收入受损。

该工会还称，雇主拒绝了其提出的方案，即在个别企业放弃工资，以换取包括就业保障在内的条件。奥迪员工委员会表示，雇主正试图削弱集体协议和其他劳动成果，包括35小时工作周、休假补贴和圣诞节补贴。

雇主方面则警告称，这将造成数百万损失，并进一步削弱该国的经济状况。雇主协会Nordmetall的谈判代表莱娜·施特雷贝莱称，计划中的24小时罢工没有必要且有害，并强调企业希望维护和加强行业集体谈判体系。

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