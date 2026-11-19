В Германии профсоюз IG Metall объявил 24-часовые предупредительные забастовки на ряде предприятий металлургической и электротехнической промышленности. Это первая такая эскалация тарифного конфликта с 2018 года, сообщает Der Spiegel.

Забастовки на автомобильных предприятиях

В пятницу забастовка запланирована на заводе Audi в Ингольштадте. Поздно вечером в четверг работники BMW в мюнхенском районе Мильбертсхофен должны временно прекратить работу. На следующей неделе к акции должен присоединиться еще один концерн, входящий в индекс DAX.

IG Metall также сообщил о забастовке на предприятии поставщика автокомпонентов ZF на севере земли Рейнланд-Пфальц. Профсоюз заявил, что акции должны пройти во всех регионах и различных секторах металлургической и электротехнической промышленности — от автомобилестроения до металлообработки и машиностроения.

Во время 24-часовых предупредительных забастовок работники выбранных предприятий прекращают работу на весь день, а не только на несколько часов. Для IG Metall это последний этап эскалации перед голосованием членов профсоюза и возможной бессрочной забастовкой. В 2018 году такие акции охватили около 500 тысяч работников на 250 предприятиях.

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Спор о зарплатах

IG Metall обвиняет работодателей в том, что они не улучшили предложение о повышении зарплат на 1,3%. Профсоюз требует увеличить выплаты на 5%, заявляя, что предложенный уровень будет означать реальные потери для работников.

Он также утверждает, что работодатели отклонили его предложение об отказе от зарплаты на отдельных предприятиях в обмен, в частности, на гарантии занятости. Совет работников Audi заявил, что работодатели пытаются ослабить тарифные соглашения и другие трудовые достижения, в том числе 35-часовую рабочую неделю, отпускные выплаты и рождественские выплаты.

Работодатели, со своей стороны, предупреждают о многомиллионных потерях и дальнейшем ослаблении экономического положения страны. Переговорщица объединения работодателей Nordmetall Лена Штребеле назвала запланированные 24-часовые забастовки ненужными и вредными, подчеркнув, что компании стремятся сохранить и усилить систему отраслевых тарифных соглашений.

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