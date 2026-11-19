W Niemczech związek zawodowy IG Metall ogłosił 24-godzinne strajki ostrzegawcze w szeregu przedsiębiorstw przemysłu metalowego i elektrotechnicznego. To pierwsza taka eskalacja sporu taryfowego od 2018 roku, informuje Der Spiegel.

Strajki w przedsiębiorstwach motoryzacyjnych

W piątek strajk zaplanowano w zakładzie Audi w Ingolstadt. Późnym wieczorem w czwartek pracownicy BMW w monachijskiej dzielnicy Milbertshofen mają tymczasowo przerwać pracę. W przyszłym tygodniu do akcji ma dołączyć kolejny koncern wchodzący w skład indeksu DAX.

IG Metall poinformował także o strajku w zakładzie dostawcy komponentów samochodowych ZF na północy Nadrenii-Palatynatu. Związek oświadczył, że akcje mają odbyć się we wszystkich regionach i różnych sektorach przemysłu metalowego i elektrotechnicznego — od produkcji samochodów po obróbkę metali i budowę maszyn.

Podczas 24-godzinnych strajków ostrzegawczych pracownicy wybranych przedsiębiorstw przerywają pracę na cały dzień, a nie tylko na kilka godzin. Dla IG Metall jest to ostatni etap eskalacji przed głosowaniem członków związku i możliwym strajkiem bezterminowym. W 2018 roku takie akcje objęły około 500 tys. pracowników w 250 przedsiębiorstwach.

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Spór o wynagrodzenia

IG Metall oskarża pracodawców o to, że nie poprawili swojej oferty podwyżki wynagrodzeń o 1,3%. Związek domaga się wzrostu płac o 5%, twierdząc, że proponowany poziom oznaczałby realne straty dla pracowników.

Twierdzi również, że pracodawcy odrzucili jego propozycję rezygnacji z wynagrodzeń w poszczególnych przedsiębiorstwach w zamian między innymi za gwarancje zatrudnienia. Rada pracowników Audi oświadczyła, że pracodawcy próbują osłabić układy taryfowe i inne zdobycze pracownicze, w tym 35-godzinny tydzień pracy, świadczenia urlopowe i świadczenia bożonarodzeniowe.

Pracodawcy z kolei ostrzegają przed wielomilionowymi stratami i dalszym osłabieniem sytuacji gospodarczej kraju. Lena Sträbele, negocjatorka stowarzyszenia pracodawców Nordmetall, nazwała planowane 24-godzinne strajki niepotrzebnymi i szkodliwymi, podkreślając, że firmy dążą do utrzymania i wzmocnienia systemu branżowych układów taryfowych.

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