由贝特谢梅什副市长莫蒂·莱特纳领导的以色列新政党 Haredi Public，正寻求在10月27日的选举中进入以色列议会。该党面向超正统派选民；据其评估，这些选民不再感到自己得到沙斯党和“联合妥拉犹太教”党的充分代表。据《耶路撒冷邮报》报道。

该党提议保留对真正全职投入妥拉学习的男性的兵役延期。同时，Haredi Public 希望在兼顾宗教需求的情况下，让那些名义上在犹太经学院学习、但并非全天学习的人参与军队或其他安全领域的服务。

对延期的新做法

该党拉比委员会主席约书亚·普费弗拉比认为，关于延期的决定不应完全交由宗教机构作出。他支持设立一个特别国家机构，在过渡时期确定相关标准和配额。

2024年6月，以色列最高法院裁定，政府没有法律依据继续实行长期以来免除哈雷迪犹太经学院学生征兵义务的机制。2026年4月，法院下令加强对逃避服役者的措施。7月，以色列议会批准了一项临时法律，旨在停止对犹太经学院学生采取部分此类措施，但法院在审查其合法性期间暂时阻止该法律生效。

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普费弗强调，该党谈论的不是“平等”，而是“伙伴关系”：在他看来，以色列可以在犹太经学院保留数量可观的严肃妥拉学者，同时要求其他哈雷迪男性服役。

名单中的女性与教育改革

Haredi Public 前四名候选人中有两名女性——哈雷迪社会研究者、特拉维夫大学讲师内胡米·亚费，以及齐瓦·格兰茨。这一点使该党区别于沙斯党和“联合妥拉犹太教”党，后两者不将女性列入其以色列议会候选人名单。

该党还主张让哈雷迪家庭的儿童从小学阶段起学习数学和英语，发展国家哈雷迪学校、开设普通教育课程的犹太经学院，以及适应宗教要求的高等教育项目。莱特纳表示，他希望看到一个经济实力更强的社群，能够支持妥拉学习，同时更积极地参与劳动、国防和国家机构。

要进入拥有120个席位的以色列议会，政党必须跨过3.25%的选举门槛。9月底和10月初的全国民调未显示该党能够进入议会。

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