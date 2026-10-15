Nowa izraelska partia Haredi Public, kierowana przez zastępcę burmistrza Beit Szemesz Motiego Leitnera, chce dostać się do Knesetu w wyborach 27 października. Zwraca się do ultraortodoksyjnych wyborców, którzy, według jej oceny, nie czują się już należycie reprezentowani przez partie Szas i Zjednoczony Judaizm Tory. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Partia proponuje zachowanie odroczeń służby wojskowej dla mężczyzn, którzy rzeczywiście poświęcili się pełnoetatowej nauce Tory. Jednocześnie Haredi Public chce angażować do służby wojskowej lub innej służby w sferze bezpieczeństwa, z uwzględnieniem potrzeb religijnych, tych, którzy formalnie uczą się w jesziwie, ale nie zajmują się tym przez cały dzień.

Nowe podejście do odroczeń

Przewodniczący rabinicznego komitetu partii, rabin Jehoszua Pfeffer, uważa, że decyzji o odroczeniach nie należy całkowicie pozostawiać instytucjom religijnym. Popiera utworzenie specjalnego organu państwowego, który określałby kryteria i limity na okres przejściowy.

W czerwcu 2024 roku Sąd Najwyższy Izraela orzekł, że rząd nie ma podstaw prawnych do kontynuowania wieloletnich mechanizmów zwalniających studentów charedimskich jesziw z poboru. W kwietniu 2026 roku sąd nakazał zaostrzenie środków wobec osób uchylających się od służby. W lipcu Kneset zatwierdził tymczasową ustawę mającą wstrzymać część takich środków wobec studentów jesziw, jednak sąd tymczasowo zablokował jej wejście w życie na czas rozpatrywania jej legalności.

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Pfeffer podkreśla, że partia mówi nie o „równości”, lecz o „partnerstwie”: jego zdaniem Izrael może zachować w jesziwach znaczną liczbę poważnych badaczy Tory, oczekując jednocześnie służby od innych mężczyzn charedim.

Kobiety na liście i zmiany w edukacji

Wśród pierwszych czterech kandydatów Haredi Public znalazły się dwie kobiety — Nechumi Yaffe, badaczka społeczeństwa charedim i wykładowczyni Uniwersytetu Telawiwskiego, oraz Ziva Glantz. Odmiennie niż Szas i Zjednoczony Judaizm Tory, partia ta umieszcza kobiety na swoich listach kandydatów do Knesetu.

Partia opowiada się także za dostępem dzieci z rodzin charedim do matematyki i języka angielskiego od szkoły podstawowej, rozwojem państwowych szkół charedim, jesziw z przedmiotami ogólnokształcącymi oraz programów szkolnictwa wyższego dostosowanych do wymogów religijnych. Leitner oświadczył, że chce widzieć silniejszą gospodarczo społeczność, zdolną wspierać naukę Tory, a jednocześnie aktywniej uczestniczyć w pracy, obronie i instytucjach państwowych.

Aby wejść do 120-osobowego Knesetu, partia musi przekroczyć próg wyborczy wynoszący 3,25%. Ogólnokrajowe sondaże pod koniec września i na początku października nie wskazywały na jej wejście do parlamentu.

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