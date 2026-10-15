Новая израильская партия Haredi Public, которую возглавляет заместитель мэра Бейт-Шемеша Моти Лейтнер, стремится пройти в Кнессет на выборах 27 октября. Она обращается к ультраортодоксальным избирателям, которые, по ее оценке, больше не чувствуют надлежащего представительства со стороны партий ШАС и «Объединенный иудаизм Торы». Об этом сообщает Jerusalem Post.

Партия предлагает сохранить отсрочки от военной службы для мужчин, которые действительно посвятили себя полноценному изучению Торы. В то же время Haredi Public хочет привлекать к военной или иной службе в сфере безопасности с учетом религиозных потребностей тех, кто формально учится в ешиве, но не занимается этим полный день.

Новый подход к отсрочкам

Председатель раввинского комитета партии раввин Йегошуа Пфеффер считает, что решение об отсрочке не следует полностью оставлять религиозным учреждениям. Он поддерживает создание специального государственного органа, который будет определять критерии и квоты на переходный период.

В июне 2024 года Верховный суд Израиля постановил, что у правительства нет правовых оснований для продолжения давних механизмов освобождения студентов харедийских ешив от призыва. В апреле 2026 года суд распорядился усилить меры в отношении тех, кто уклоняется от службы. В июле Кнессет одобрил временный закон, призванный остановить часть таких мер в отношении студентов ешив, однако суд временно заблокировал его вступление в силу на время рассмотрения его законности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Пфеффер подчеркивает, что партия говорит не о «равенстве», а о «партнерстве»: по его мнению, Израиль может сохранить в ешивах значительное количество серьезных исследователей Торы, одновременно ожидая службы от других мужчин-харедим.

Женщины в списке и изменения в образовании

В первую четверку кандидатов Haredi Public вошли две женщины — Нехуми Яффе, исследовательница харедийского общества и преподавательница Тель-Авивского университета, а также Зива Гланц. Это отличает партию от ШАС и «Объединенного иудаизма Торы», которые не включают женщин в свои списки кандидатов в Кнессет.

Партия также выступает за доступ детей из харедийских семей к математике и английскому языку с начальной школы, развитие государственных харедийских школ, ешив с общеобразовательными предметами и программ высшего образования, адаптированных к религиозным требованиям. Лейтнер заявил, что хочет видеть экономически более сильную общину, способную поддерживать изучение Торы и одновременно активнее участвовать в труде, обороне и государственных институтах.

Для прохождения в 120-местный Кнессет партии необходимо преодолеть избирательный барьер в 3,25%. Общенациональные опросы в конце сентября и начале октября не показали ее прохождения в парламент.

Читай нас в