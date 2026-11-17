波罗的海国家似乎已开始为最坏的情况做准备——即俄罗斯采取直接军事行动。 在国防企业接连发生破坏活动、克里姆林宫发出威胁以及混合式挑衅事件日益增多之后，爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛正在彻底调整其国防战略： 在边境修建防御工事，加强军事部署，并制定应对入侵的行动计划。

作为最易受俄罗斯攻击的国家，爱沙尼亚因一家国防企业遭遇破坏未遂事件，将于12月1日起关闭与俄罗斯边境的所有过境点。 该国还制定了人口和政府数据疏散计划，以确保在遭占领时能够保全这些资料。

UA.News将报道波罗的海国家如何为俄罗斯可能的军事升级做准备，克里姆林宫是否会采取“克里米亚-2”方案，以及乌克兰国际关系专家对此有何看法。

克里姆林宫加强对波罗的海国家的施压

克里姆林宫在战争中加码，试图威慑那些积极支持乌克兰的国家，制造信息借口进行挑衅，并指责邻国采取所谓敌对行动。 与此同时，莫斯科正在测试北约应对东部战线威胁的准备程度。

“如果俄罗斯遭遇对加里宁格勒的直接攻击，那么必然会考虑动用我们军火库中的所有武器，”俄罗斯独裁者普京于10月1日发表了此类威胁言论。 此前几天，俄罗斯曾警告称，如果北约试图孤立俄罗斯海军和导弹系统驻扎的加里宁格勒州，俄方已做好动用核武器的准备。

莫斯科在一份外交照会中指责北约采取“危险且鲁莽的方针”，这将引发“爆发直接武装冲突的高风险”。 此外，莫斯科还威胁称，俄罗斯可能“从一开始就对北约成员国的决策中心发动打击”。

在要求建立新的安全架构以及北约从东欧地区撤军的背景下，克里姆林宫还加剧了针对波罗的海国家的强硬言论。俄罗斯以乌克兰和平谈判为幌子，推进这些主张。 据观察家分析，莫斯科声明的基调让人联想到冷战时期，甚至让人想起占领军全面入侵乌克兰之前的时期。 俄罗斯官员援引的理由包括所谓对俄语居民的威胁，以及乌克兰军事部队在该地区部署以对俄发动攻击。

针对波罗的海国家的信息和政治压力正日益演变为破坏活动、破坏行为、网络攻击和军事压力。 乌克兰分析人士基于OSINT追踪器的数据，记录了波罗的海地区发生的100多起敌对事件。 研究显示了莫斯科侵略性行动的演变：2022至2023年期间，这些行动主要表现为政治信号；2024年，俄罗斯转向了破坏活动； 而在2025至2026年间，则升级为公然的军事施压、侵犯领空以及大规模干扰GPS信号。

秋季，该地区多家国防企业接连遭遇破坏活动。9月，爱沙尼亚外交部长马尔古斯·扎赫克纳表示，该国内部安全局已查明俄罗斯特工机构参与了Milrem Robotics企业的纵火案。 该工厂生产军用机器人系统。此次破坏行动是欧洲范围内一场大规模破坏活动的一部分，旨在恐吓那些支持乌克兰的国家。

早在11月就曾发生过类似事件。此次，一伙特工企图纵火焚烧国防企业Threod Systems的生产设施。据爱沙尼亚国内安全局称，此次破坏行动是奉俄罗斯军事情报局（格鲁乌）之命策划的。

为防止此类事件再次发生，爱沙尼亚外交部宣布，自12月1日起将关闭所有与俄罗斯接壤的公路边境口岸，禁止车辆和行人通行。

该地区



的新国防战略

爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛， 据军事分析人士评估，由于依赖苏瓦尔基走廊——这条位于加里宁格勒与白俄罗斯之间、连接波兰和立陶宛的65公里长地带——其战略能力十分有限。 理论上，一旦遭遇侵略者的攻击，陆路军事增援将通过这一地段进入。

然而，对于波罗的海国家而言，一旦遭到占领，收复领土的可能性微乎其微。 由于缺乏战略纵深，这些国家被迫彻底改变其国防战略。它们不再指望在遭到袭击数月后依靠北约力量解除占领，而是致力于在边境直接击退侵略。

沿东部边境正在修建波罗的海防线：包括掩体、反坦克障碍物及其他防御设施。其中，爱沙尼亚计划建造数百座掩体。 从2027年起，立陶宛将部署一支德国装甲旅，而芬兰则在其境内接纳北约的前沿陆军部队。 此外，从挪威到波兰，所有与俄罗斯接壤的东欧国家都在建造“无人机屏障”，以抵御俄罗斯的袭击。



近年来，该地区的国防开支已超过北约2%的目标指标。例如，爱沙尼亚的军费开支预计将达到近5.5%。 对塔林而言，问题已不再是俄罗斯是否构成潜在威胁，而在于莫斯科能以多快的速度从政治施压、混合行动转向公开的军事侵略。

鉴于乌克兰战争的教训，爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛加快了关键基础设施的准备工作。 自2025年2月起，这三个国家已将其电网与俄罗斯和白俄罗斯的电网断开，并逐步将其与欧洲大陆电网实现同步。 与此同时，在海底电缆遭到破坏以及发生多起疑似破坏事件后，北约加强了对波罗的海海底基础设施的保护。

俄罗斯方面的局势升级迫使爱沙尼亚也为民众和政府机构制定了多项疏散计划。该国已在卢森堡的“数字大使馆”内建立了国家信息的备份。 这涉及重要国家数据的备份，特别是公民登记册、土地资源登记册以及该国的法律法规汇编。一旦发生战争，爱沙尼亚政府将能够从国外继续管理国家。

立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚早在去年10月就已就俄罗斯入侵时的大规模民众疏散计划进行了讨论。 据路透社报道，首批撤离人员可能涉及波罗的海三国约620万公民中的120万人。

具体而言，拉脱维亚预测，若俄罗斯入侵，该国近200万居民中约有三分之一可能离开家园；而爱沙尼亚的计划则是将十分之一的人口进行转移。 具体而言，在140万人口中，可能有14万公民被转移至临时避难所。

专家评论：俄罗斯企图威慑乌克兰

的坚定盟友

与许多欧洲国家不同，波罗的海国家曾亲身经历过苏联占领的负面历史。世界政治研究所所长叶夫根·马格达解释道，正是这段经历在很大程度上决定了它们的行为。

“

它们立场坚定，并在支持乌克兰方面投入了大量资源。这三个国家中至少有两个拥有相应的法律条款，规定必须投入资金以支持乌克兰的国防能力。在我看来，这绝非易事。

但几周前发生了一起耐人寻味的事件：不明身份的破坏分子从白俄罗斯境内潜入拉脱维亚，盗走了部分边境设备。 “这是一次蓄意挑衅，充分体现了俄罗斯对局势施加的混合影响，”叶夫根·马格达指出。

这位专家还认为，爱沙尼亚为应对国防企业可能发生的破坏活动而决定关闭与俄罗斯的边境，这一决定完全合理。

“爱沙尼亚是一个拥有自身成功历史的国家，在1940年波罗的海国家被苏联军队占领后，该国避免了过度同化。 因此，爱沙尼亚人采取了非常积极的行动，针对有人企图纵火焚烧一家生产无人机的企业，他们将从12月1日起关闭与俄罗斯的边境。

更何况，流经俄罗斯与爱沙尼亚之间的纳尔瓦河水不深，无法作为天然边界。 顺便提一下，纳尔瓦与伊万戈罗德之间有一座桥梁，爱沙尼亚方面此前曾试图通过工程加固措施来增强其防御能力。

此外，波罗的海国家不仅指望彼此支持，还指望那些愿意伸出援手国家的支持。我认为，这些国家就是斯堪的纳维亚国家。

在此背景下，不难理解俄罗斯为何希望芬兰退出北约。 因为那里有针对预备役人员的详细训练体系以及许多类似的国防措施。也就是说，波罗的海国家遵循的是通过提升训练质量而非规模来加强国防的原则。

正因如此，俄罗斯领导层将这些国家视为潜在的抵抗据点，必须以最残酷、最迅速的方式予以镇压。而所有旨在防范这种情况的行动，在我看来，都是完全正当的，”世界政治研究所所长指出。



当前针对波罗的海国家的咄咄逼人言论，是俄罗斯方面局势再度升级的表现，其正以此警告可能付诸实施的威胁。 更何况，实施类似“克里米亚-2”的方案对俄罗斯而言成本低廉且收益丰厚，“乌克兰棱镜”外交政策委员会国际事务专家亚历山大·克雷耶夫认为。

“值得庆幸的是，我们的波罗的海伙伴们理解所有这些问题并正在做准备。 我非常希望我们的美国伙伴也能给予他们支持。但遗憾的是，我们看到美国似乎并不准备彻底捍卫波罗的海地区。出于某种原因，美国总统唐纳德·特朗普无法做到这一点。

值得一提的是，俄罗斯针对英国的攻击性言论，在某种程度上也可被视为对波罗的海方向防务的削弱。 需要提醒的是，在北约框架内，英国实际上负责联合远征部队以及波罗的海地区的事务。它是整个地区防务的基石，包括海军在内，”克雷耶夫指出。

与此同时，这位国际问题专家表示，不应将克里姆林宫的声明视为全面攻击。这是俄罗斯自2022年以来针对整个地区构筑的混合威胁，并持续以此进行恐吓。

“在北约内部分裂的背景下——俄罗斯一直在加剧这种分裂并竭尽全力促使其发生——‘克里米亚-2’的场景变得愈发可能。而且不仅限于波罗的海地区，更将波及整个北欧地区。 我们不要忘记斯匹次卑尔根群岛（即斯瓦尔巴群岛），在那里确实可以实现这样的情景。毕竟，这座岛屿很容易被从挪威分离出来，被包围并用作俄罗斯的军事基地。 也就是说，无论从哪个角度看，这种风险确实存在，而且还在不断加剧。遗憾的是，北大西洋公约组织必须做好准备，毕竟终究得设法抵御这一风险。 “如果缺乏这种准备，如果我们的最佳合作伙伴继续坐等形势好转——字面意义上就是坐等波罗的海局势好转——那么就别指望会有任何积极的结果了，”亚历山大·克雷耶夫承认道。

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