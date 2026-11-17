Похоже, страны Балтии начали готовиться к худшему сценарию — прямым силовым действиям со стороны России. После диверсий на оборонных предприятиях, угроз со стороны Кремля и роста числа гибридных провокаций Эстония, Латвия и Литва кардинально пересматривают свою оборонную стратегию: возводят укрепления на границах, усиливают военное присутствие и разрабатывают планы действий на случай вторжения.

Наиболее уязвимая для нападения РФ Эстония с 1 декабря закрывает все пункты пропуска на российской границе из-за инцидента с попыткой диверсии на оборонном предприятии. Страна также подготовила план эвакуации населения и правительственных данных, чтобы сохранить их в случае оккупации.

UA.News рассказывает, как страны Балтии готовятся к возможной военной эскалации со стороны РФ, пойдет ли Кремль на сценарий «Крым-2» и что об этом говорят украинские эксперты-международники.

Кремль усиливает давление на страны Балтии

Кремль повышает ставки в войне и пытается запугать страны, активно поддерживающие Украину, создавая информационный повод для провокаций и обвиняя соседние государства в якобы враждебных действиях. В то же время Москва проверяет готовность НАТО реагировать на угрозы на восточном фланге.

«Если Россия столкнётся с прямым нападением на Калининград, то неизбежно будет рассматривать применение всех видов оружия из нашего арсенала», — с такими угрозами российский диктатор Путин выступил 1 октября. Это произошло через несколько дней после того, как Россия предупредила о готовности применить ядерное оружие, если НАТО попытается изолировать Калининградскую область РФ, где базируются российский флот и ракетные комплексы.

В дипломатической ноте Москва обвинила Альянс в «опасном и необдуманном курсе», который провоцирует «высокий риск разгорания прямого вооруженного конфликта». А также пригрозила возможностью «российских ударов по центрам принятия решений в странах-членах Альянса с самого начала».

Риторику в отношении стран Балтии Кремль также усилил на фоне требований о новой архитектуре безопасности и выводе сил НАТО с территории Восточной Европы. Эти тезисы РФ продвигает под видом переговоров о мире в Украине. Сама тональность заявлений Москвы, по оценкам обозревателей, напоминает времена Холодной войны или даже период перед полномасштабным вторжением оккупационной армии в Украину. В качестве аргумента российские чиновники приводят якобы угрозы русскоязычному населению и размещение украинских воинских подразделений в регионе для нанесения ударов по РФ.

Все чаще информационное и политическое давление на балтийские государства перерастает в диверсии, случаи саботажа, кибератаки и военное давление. Украинские аналитики на основе данных OSINT-трекера зафиксировали более 100 враждебных инцидентов в Балтийском регионе. Исследование показывает эволюцию агрессивных действий Москвы: если в 2022–2023 годах это были политические сигналы, то в 2024-м РФ перешла к саботажу, а в течение 2025–2026 годов — к откровенному военному давлению, нарушениям воздушного пространства и масштабному подавлению GPS-сигналов.

Осенью серия диверсий охватила оборонные предприятия региона. В сентябре глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что служба внутренней безопасности страны установила причастность российских спецслужб к поджогу предприятия Milrem Robotics. Этот завод производит военные роботизированные системы. Диверсия была частью широкой кампании саботажа в Европе, направленной на запугивание стран, поддерживающих Украину.

Уже в ноябре произошел аналогичный инцидент. На этот раз группа агентов пыталась поджечь производственные мощности оборонного предприятия Threod Systems. По данным Службы внутренней безопасности Эстонии, диверсию организовали по приказу российской военной разведки (ГРУ).

Чтобы предотвратить новые инциденты, МИД Эстонии заявило, что с 1 декабря закроет для транспортных средств и пешеходов все автомобильные пункты пропуска с Россией.



Новая оборонная доктрина региона



Эстония, Латвия и Литва, по оценкам военных аналитиков, обладают весьма скромными стратегическими возможностями из-за зависимости от Сувалкского коридора — 65-километровой территории между Калининградом и Беларусью, соединяющей Польшу и Литву. Именно по этому участку земли теоретически должно поступать сухопутное военное подкрепление в случае нападения агрессора.

Впрочем, возвращение территории в случае оккупации маловероятно для стран Балтии. Из-за отсутствия стратегической глубины эти государства были вынуждены полностью изменить свою оборонную доктрину. Они больше не рассчитывают на деоккупацию силами НАТО через несколько месяцев после нападения, а создают условия для отражения агрессии непосредственно на границе.

Вдоль восточной границы строится Балтийская линия обороны: бункеры, противотанковые заграждения и другие оборонительные объекты. В частности, Эстония планирует построить сотни бункеров. Начиная с 2027 года, в Литве разместят немецкую бронетанковую бригаду, а Финляндия принимает на своей территории передовые сухопутные войска НАТО. Кроме того, страны, граничащие с РФ в Восточной Европе — от Норвегии до Польши — строят «стену дронов» для защиты от российских атак.



За последние годы расходы на оборону в регионе превысили двухпроцентный целевой показатель НАТО. Например, расходы на армию в Эстонии должны достичь почти 5,5%. Для Таллинна вопрос уже не в том, представляет ли Россия потенциальную угрозу, а в том, насколько быстро Москва может перейти от политического давления и гибридных операций к открытой военной агрессии.

Учитывая уроки войны в Украине, Эстония, Латвия и Литва ускорили подготовку своей критически важной инфраструктуры. С февраля 2025 года все три страны отключили свои электросети от российских и белорусских сетей, постепенно синхронизируя их с континентальной энергосетью. Между тем НАТО усилило защиту подводной инфраструктуры Балтийского моря после повреждения кабелей и различных случаев предполагаемого саботажа.

Эскалация со стороны России вынудила Эстонию также разработать несколько планов эвакуации для населения и властных структур. Страна уже создала резервную копию государственной информации на базе «цифрового посольства» в Люксембурге. Речь идет о дублировании важных государственных данных, в частности реестров граждан и земельных ресурсов, а также правового кодекса страны. В случае военного сценария правительство Эстонии сможет продолжать управлять страной из-за рубежа.

Подготовку планов массовой эвакуации населения в случае российского вторжения Литва, Латвия и Эстония обсуждали еще в октябре прошлого года. Как сообщало агентство Reuters, первоочередная эвакуация может коснуться примерно 1,2 млн из около 6,2 млн граждан балтийских стран.

В частности, Латвия прогнозирует, что в случае вторжения РФ свои дома может покинуть треть из почти двух миллионов жителей страны, в планах Эстонии — переселение десятой части населения. А именно – из 1,4 млн могут переместить 140 тыс. граждан во временные убежища.

Комментарии экспертов: Россия стремится запугать последовательных союзников Украины



Страны Балтии, в отличие от многих европейских стран, имеют собственный негативный опыт советской оккупации. И этот опыт в значительной степени определяет их поведение, объясняет Евгений Магда, директор Института мировой политики.



«Они последовательны и вкладывают значительные средства в поддержку Украины. По крайней мере в двух из трёх стран существует соответствующая норма законодательства, предусматривающая вложение средств в поддержку обороноспособности Украины. И это, на мой взгляд, немалое достижение.

Но несколько недель назад произошел интересный инцидент: на территорию Латвии проникли неизвестные диверсанты с территории Беларуси, которые похитили там часть пограничного оборудования. Это очень сознательная провокация, которая является показательным элементом гибридного российского влияния на ситуацию», — отмечает Евгений Магда.

Эксперт также считает вполне оправданным решение Эстонии закрыть свои границы с Россией в ответ на возможную диверсию на оборонном предприятии.

«Эстония — страна со своей историей успеха, которая не допустила чрезмерной ассимиляции после оккупации стран Балтии советскими войсками в 1940 году. Поэтому эстонцы действуют очень активно и в ответ на попытку поджечь предприятие, производящее дроны, с 1 декабря закрывают границу с Россией.

Тем более что река Нарва, протекающая между Россией и Эстонией, не очень глубокая и не может служить естественной границей. Кстати, между Нарвой и Ивангородом есть мост, обороноспособность которого эстонская сторона и раньше пыталась усилить с помощью инженерных укреплений.

Кроме того, страны Балтии рассчитывают не только на взаимную поддержку, но и на поддержку тех, кто будет готов прийти им на помощь. Я думаю, это страны Скандинавии.

В этом контексте становится понятно, почему Россия хочет, чтобы Финляндия вышла из НАТО. Потому что там существует система тщательной подготовки резервистов и множество подобных оборонных решений. То есть страны Балтии действуют по принципу укрепления обороны — не за счет количества, а за счет качества подготовки.

Поэтому именно эти страны воспринимаются российским руководством как возможный очаг сопротивления, который нужно максимально жестоко и максимально быстро подавить. И все действия, направленные на предотвращение этого, на мой взгляд, абсолютно оправданы», — констатирует директор Института мировой политики.



Нынешняя агрессивная риторика в адрес стран Балтии — очередное обострение со стороны России, которая предупреждает о возможном воплощении своих угроз. Тем более что реализовать сценарий по типу «Крыма-2» — достаточно дешево и выгодно для России, считает Александр Краев, эксперт по международным отношениям Совета внешней политики «Украинская Призма».

«Хорошо, что наши балтийские партнеры понимают все эти проблемы и готовятся. Очень хотелось бы, чтобы их поддержали еще и наши американские партнеры. Но, к сожалению, мы видим, что Америка не будет готова до конца защищать Прибалтику. По какой-то причине президент США Дональд Трамп не может этого сделать.

Стоит добавить, что выпады россиян против Великобритании также частично можно воспринимать как ослабление Балтийского направления. Напомню, что именно Великобритания отвечает за Joint Expeditionary Forces, за регион Балтии, по сути, в рамках НАТО. Она является краеугольным камнем всей региональной обороны, в том числе флота», — отмечает Краев.

В то же время, по словам эксперта-международника, заявления Кремля не стоит воспринимать как полноценную атаку. Это гибридная угроза, которую Россия формирует для всего региона с 2022 года и продолжает ею угрожать.

«На фоне внутреннего раскола в НАТО, который Россия усугубляла и делала все возможное, чтобы он произошел, сценарий «Крыма-2» становится все более вероятным. И не только в пределах Балтии, но и в пределах Северной Европы. Не будем забывать об архипелаге Шпицберген, он же Свальбард, на котором действительно можно воплотить такой сценарий. Ведь этот буквально остров легко отрезать от Норвегии, окружить и использовать в качестве российской военной базы. То есть, с какой стороны ни посмотри, на самом деле этот риск существует, и он только усиливается. К сожалению, Североатлантический альянс должен быть готов к тому, что придется все-таки как-то противостоять этому риску. Если этой готовности не будет, если наши лучшие партнеры и дальше будут ждать с моря погоды — буквально с Балтийского моря — ни на какой позитив рассчитывать не приходится», — признает Александр Краев.

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