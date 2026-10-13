澳大利亚最大的老年护理机构运营商Opal正在其全部148家机构推出新的付费服务套餐。据澳大利亚广播公司新闻报道，住户可能需要额外付费才能获得房间电视、热早餐、非酒精饮料、用餐时的酒类及其他服务。

澳大利亚联邦政府去年将新的“日常生活提升费用”（Higher Everyday Living Fees，简称HELF）作为老年护理体系改革的一部分推出。这些费用取代了此前的附加服务套餐，后者可包括用餐时的酒类或菜品选择等内容。

电视及附加服务收费

根据现行规定，运营商只需在公共区域提供电视，无须在新住户的房间内提供。在2025年11月1日前已获得该服务的人士，仍保留在房间内免费使用电视的权利。

在悉尼内西区的The Marion机构，运营商Uniting告知家属，房间内配备可免费观看地面频道的电视每天将收费8.80澳元，或每年约3200澳元。与此同时，该机构的房间费用最高可达130万澳元，而住户每年的支付金额可达数万澳元。

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Uniting还提供每日44澳元的Elevate Plus套餐。单独收费的选项包括每两周一次、收费132澳元的额外外出活动，每月一次、时长一小时且收费66澳元的与护理人员谈话，以及收费220澳元的音乐会。该公司表示，正在审查该套餐并计划作出调整，以使这一模式公平、可负担且可持续。

退款与批评

在新模式试行期间，Opal向住户退还了19万澳元：他们被收取了此前免费获得的服务费用。悉尼一家机构的套餐费用为每天55澳元，即每年超过2万澳元。

在珀斯的Carine Parkside机构进行的另一项测试中，热早餐每天收费12.50澳元，非酒精饮料或果汁收费7澳元，用餐时的葡萄酒或啤酒收费15澳元。Opal表示，费率将根据住户选择的服务而有所不同；少数机构还推出了折扣套餐。

老年人权益倡导网络（Older Persons Advocacy Network）代表克雷格·吉尔表示，该网络收到过有关可能存在价格过高的报告。他呼吁确保所有住户无论运营商为何方，都能免费使用电视、电话和Wi-Fi等基本服务。

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