巴基斯坦在本财年为外部融资项目安排了2550亿卢比的本地配套资金，低于此前申请的5370亿卢比。削减原因是预算限制以及本币资金不足。

据《黎明报》报道，以规划秘书塔希尔·努尔为首的小组向参议院规划、发展和特别倡议委员会通报了此事。伊斯兰堡会议由参议员库拉图莱恩·马里主持。

发展计划中的98个项目

巴基斯坦2026—2027财年公共部门发展计划纳入了98个外部融资项目。这些项目的总估算成本为8.1万亿卢比，外部援助金额为4.65万亿卢比。

经济事务部在与各部委、政府机构和捐助方协商后，曾提议为本地配套资金拨款4250亿卢比。但国家经济委员会于6月10日批准了一项规模为1万亿卢比的发展计划，而总需求为2.9万亿卢比，并为这些项目安排了2550亿卢比。

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规划团队表示，大多数项目预计将在本财年内完成。参议院委员会强调，需要进行有效监督并及时开展工程，同时呼吁为项目提供充足的卢比资金，以避免延误。

苏库尔—海得拉巴高速公路

塔希尔·努尔还向委员会表示，苏库尔—海得拉巴M6高速公路的工程应在数月内开工，因为该项目已获得7.05亿美元的外部融资。

委员会对建设长期延误表示担忧。第一和第二路段正按公私合作模式推进，特许经营协议计划于明年2月签署。亚洲开发银行已同意为这些路段提供交易准备咨询服务。对于道路其余部分，规划部表示已与国际伙伴落实融资安排。

委员会还呼吁，考虑到利息支付和偿还外币贷款的义务，应优先使用国内资源并以卢比支出。

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