Пакистан предусмотрел на текущий финансовый год 255 млрд рупий местного софинансирования для проектов с внешним финансированием вместо запрошенных 537 млрд рупий. Сокращение объяснили бюджетными ограничениями и нехваткой средств в национальной валюте.

Об этом комитету Сената по вопросам планирования, развития и специальных инициатив сообщила группа во главе с секретарем по вопросам планирования Тахиром Нуром, пишет Dawn. Заседание в Исламабаде возглавляла сенатор Куратулайн Марри.

98 проектов в программе развития

В Программу развития государственного сектора Пакистана на 2026–2027 финансовый год включили 98 проектов с внешним финансированием. Их общая оценочная стоимость составляет 8,1 трлн рупий, а объем внешней помощи — 4,65 трлн рупий.

Отдел экономических вопросов после консультаций с министерствами, государственными учреждениями и донорами предлагал выделить на местное софинансирование 425 млрд рупий. Однако Национальный экономический совет 10 июня утвердил программу развития объемом 1 трлн рупий при общей потребности в 2,9 трлн рупий и предусмотрел для этих проектов 255 млрд рупий.

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Группа по планированию сообщила, что большинство проектов ожидается завершить в течение текущего финансового года. Комитет Сената подчеркнул необходимость эффективного мониторинга и своевременного выполнения работ, а также призвал обеспечивать проекты достаточным финансированием в рупиях, чтобы избежать задержек.

Автомагистраль Суккур—Хайдарабад

Тахир Нур также сообщил комитету, что работы над автомагистралью M6 Суккур—Хайдарабад должны начаться в течение нескольких месяцев, поскольку для проекта уже доступно внешнее финансирование в размере 705 млн долларов.

Комитет выразил обеспокоенность длительными задержками строительства. Первый и второй участки разрабатываются по модели государственно-частного партнерства, а заключение концессионного соглашения запланировано на февраль следующего года. Азиатский банк развития согласился предоставить консультационные услуги по подготовке сделок для этих участков. По остальным частям дороги Министерство планирования сообщило об обеспечении финансовых договоренностей с международными партнерами.

Комитет также призвал отдавать приоритет внутренним ресурсам и расходам в рупиях, учитывая процентные платежи и обязательства по погашению валютных займов.

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