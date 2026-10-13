Pakistan przewidział w bieżącym roku finansowym 255 mld rupii lokalnego współfinansowania projektów finansowanych z zewnątrz, zamiast wnioskowanych 537 mld rupii. Cięcia wyjaśniono ograniczeniami budżetowymi i niedoborem środków w walucie krajowej.

Grupa kierowana przez sekretarza ds. planowania Tahira Noora poinformowała o tym Senacką Komisję ds. Planowania, Rozwoju i Specjalnych Inicjatyw, jak pisze Dawn. Posiedzeniu w Islamabadzie przewodniczyła senator Quratulain Marri.

98 projektów w programie rozwoju

Do Programu Rozwoju Sektora Publicznego Pakistanu na rok finansowy 2026–2027 włączono 98 projektów finansowanych z zewnątrz. Ich łączny szacunkowy koszt wynosi 8,1 bln rupii, a wartość pomocy zewnętrznej — 4,65 bln rupii.

Wydział Spraw Gospodarczych, po konsultacjach z ministerstwami, instytucjami państwowymi i darczyńcami, proponował przeznaczyć 425 mld rupii na lokalne współfinansowanie. Jednak 10 czerwca Narodowa Rada Gospodarcza zatwierdziła program rozwoju o wartości 1 bln rupii przy całkowitym zapotrzebowaniu wynoszącym 2,9 bln rupii i przewidziała dla tych projektów 255 mld rupii.

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Zespół ds. planowania poinformował, że większość projektów ma zostać ukończona w bieżącym roku finansowym. Komisja Senatu podkreśliła potrzebę skutecznego monitorowania i terminowej realizacji prac, a także wezwała do zapewnienia projektom wystarczającego finansowania w rupiach, aby uniknąć opóźnień.

Autostrada Sukkur–Hajdarabad

Tahir Noor poinformował również komisję, że prace nad autostradą M6 Sukkur–Hajdarabad powinny rozpocząć się w ciągu kilku miesięcy, ponieważ dla projektu dostępne jest już 705 mln dolarów finansowania zewnętrznego.

Komisja wyraziła zaniepokojenie długotrwałymi opóźnieniami w budowie. Pierwszy i drugi odcinek są opracowywane w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, a zawarcie umowy koncesyjnej zaplanowano na luty przyszłego roku. Azjatycki Bank Rozwoju zgodził się świadczyć usługi doradcze w zakresie przygotowania transakcji dla tych odcinków. W odniesieniu do pozostałych części drogi Ministerstwo Planowania poinformowało o zapewnieniu uzgodnień finansowych z partnerami międzynarodowymi.

Komisja wezwała również do nadania priorytetu krajowym zasobom i wydatkom w rupiach, uwzględniając płatności odsetkowe i zobowiązania dotyczące spłaty pożyczek w walutach obcych.

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