在塞浦路斯，乔治·帕姆博里季斯在争取DISY党总统选举提名的竞争中获得越来越多支持。他的主要对手仍是DISY前领导人阿韦罗夫·内奥菲图。在党魁安妮塔·德梅特里乌退出竞选后，《塞浦路斯邮报》报道了这一消息。

对帕姆博里季斯的支持

该报称与德梅特里乌关系密切的党籍议员米哈利斯·约安尼季斯，在周日接受《Kathimerini》采访时宣布支持帕姆博里季斯。据《Politis》报道，前外交部长扬尼斯·卡苏利季斯预计也将支持帕姆博里季斯。

《Reporter》将前社会福利部副部长阿纳斯塔西娅·安图西列为预计可能加入其支持者行列的人士之一。当地媒体还报道，此前被视为可能的第三位候选人的哈里斯·乔治亚季斯、卢卡斯·富拉斯和约纳斯·尼古拉乌可能支持帕姆博里季斯。据媒体报道，许多党员认为，第三位候选人会对内奥菲图有利。

德梅特里乌的回应

帕姆博里季斯在社交媒体发文中表示，他希望团结党的基层，并呼吁支持者翻过这一页。与此同时，当地媒体报道称，围绕内奥菲图存在紧张局势：其批评者认为，这名政治人物不愿排除在没有党支持的情况下参选，是向德梅特里乌施压的策略。

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德梅特里乌本人在Sigma节目中否认了有关敲诈的传闻，称这些说法是诽谤，也让传播这些说法的人蒙羞。她解释说，她在周四晚间作出这一决定，以打破僵局并确保党的团结。她表示，帕姆博里季斯曾试图劝阻她采取这一步骤。

DISY称德梅特里乌的决定是负责任的举措，并表示她将集体利益置于个人抱负之上。该党还呼吁其代表避免猜测、琐碎评论和人身侮辱。

候选人必须收集至少500名党员的签名，其中包括其最高委员会的100名成员。全体DISY党员的投票定于11月举行。

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