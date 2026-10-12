Памборідіс посилює позиції у боротьбі за номінацію DISY — Cyprus Mail

На Кіпрі Джордж Памборідіс здобуває дедалі більшу підтримку в боротьбі за висунення від партії DISY на президентські вибори. Його головним суперником залишається колишній лідер DISY Авероф Неофіту. Про це повідомляє Cyprus Mail після виходу лідерки партії Аніти Деметріу з перегонів.

Підтримка Памборідіса

Партійний депутат Міхаліс Іоаннідіс, якого видання називає близьким союзником Деметріу, заявив про підтримку Памборідіса в недільньому інтерв’ю Kathimerini. За даними Politis, колишній міністр закордонних справ Іоанніс Касулідіс також, як очікується, підтримає Памборідіса.

Видання Reporter назвало колишню заступницю міністра соціального забезпечення Анастасію Антусі серед тих, хто, як очікується, може приєднатися до його прихильників. Місцеві медіа також повідомляли, що Харіс Георгіадіс, Лукас Фурлас та Іонас Ніколау, яких раніше розглядали як можливих третіх кандидатів, можуть підтримати Памборідіса. За даними медіа, чимало членів партії вважають, що третя кандидатура була б вигідною для Неофіту.

Реакція Деметріу

Памборідіс у дописі в соцмережах заявив, що прагне об’єднати партійну базу, та закликав прихильників перегорнути сторінку. Водночас місцеві медіа повідомляли про напруження довкола Неофіту: його критики вважали, що небажання політика виключати участь у виборах без підтримки партії було тактикою тиску на Деметріу.

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Сама Деметріу в ефірі Sigma відкинула чутки про шантаж, назвавши їх наклепом і ганебними для тих, хто їх поширює. Вона пояснила, що ухвалила рішення в четвер увечері, аби розблокувати ситуацію та забезпечити єдність партії. За її словами, Памборідіс намагався відмовити її від цього кроку.

DISY назвала рішення Деметріу відповідальним кроком і заявила, що вона поставила колективний інтерес вище за особисті амбіції. Партія також закликала своїх представників уникати спекуляцій, дріб’язкових коментарів та особистих образ.

Кандидатам необхідно зібрати підписи щонайменше 500 членів партії, зокрема 100 членів її вищої ради. Голосування всіх членів DISY заплановане на листопад.

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