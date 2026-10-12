На Кипре Джордж Памборидис получает всё большую поддержку в борьбе за выдвижение от партии DISY на президентские выборы. Его главным соперником остаётся бывший лидер DISY Авероф Неофиту. Об этом сообщает Cyprus Mail после выхода лидера партии Анниты Деметриу из гонки.

Поддержка Памборидиса

Депутат партии Михалис Иоаннидис, которого издание называет близким союзником Деметриу, заявил о поддержке Памборидиса в воскресном интервью Kathimerini. По данным Politis, бывший министр иностранных дел Иоаннис Касулидис также, как ожидается, поддержит Памборидиса.

Издание Reporter назвало бывшего заместителя министра социального обеспечения Анастасию Антуси среди тех, кто, как ожидается, может присоединиться к его сторонникам. Местные СМИ также сообщали, что Харис Георгиадис, Лукас Фурлас и Ионас Николау, которых ранее рассматривали как возможных третьих кандидатов, могут поддержать Памборидиса. По данным СМИ, многие члены партии считают, что третья кандидатура была бы выгодна Неофиту.

Реакция Деметриу

Памборидис в публикации в социальных сетях заявил, что стремится объединить партийную базу, и призвал сторонников перевернуть страницу. В то же время местные СМИ сообщали о напряжённости вокруг Неофиту: его критики считали, что нежелание политика исключить участие в выборах без поддержки партии было тактикой давления на Деметриу.

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Сама Деметриу в эфире Sigma отвергла слухи о шантаже, назвав их клеветой и позорными для тех, кто их распространяет. Она объяснила, что приняла решение в четверг вечером, чтобы разблокировать ситуацию и обеспечить единство партии. По её словам, Памборидис пытался отговорить её от этого шага.

DISY назвала решение Деметриу ответственным шагом и заявила, что она поставила коллективный интерес выше личных амбиций. Партия также призвала своих представителей избегать спекуляций, мелочных комментариев и личных оскорблений.

Кандидатам необходимо собрать подписи не менее 500 членов партии, в том числе 100 членов её высшего совета. Голосование всех членов DISY запланировано на ноябрь.

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