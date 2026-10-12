Na Cyprze George Pamboridis zdobywa coraz większe poparcie w walce o nominację partii DISY w wyborach prezydenckich. Jego głównym rywalem pozostaje były lider DISY Averof Neofytou. Cyprus Mail informuje o tym po wycofaniu się z wyścigu liderki partii Annity Demetriou.

Poparcie dla Pamboridisa

Poseł partii Michalis Ioannides, którego publikacja określa jako bliskiego sojusznika Demetriou, zadeklarował poparcie dla Pamboridisa w niedzielnym wywiadzie dla Kathimerini. Według Politis były minister spraw zagranicznych Ioannis Kasoulides również ma poprzeć Pamboridisa.

Reporter wymienił byłą wiceminister opieki społecznej Anastasię Anthousi wśród osób, które mają dołączyć do jego zwolenników. Lokalne media informowały także, że Harris Georgiades, Loucas Fourlas i Ionas Nicolaou, wcześniej rozważani jako możliwi trzeci kandydaci, mogą poprzeć Pamboridisa. Według doniesień medialnych wielu członków partii uważa, że trzecia kandydatura byłaby korzystna dla Neofytou.

Reakcja Demetriou

Pamboridis we wpisie w mediach społecznościowych oświadczył, że dąży do zjednoczenia partyjnej bazy, i wezwał zwolenników do odwrócenia strony. Jednocześnie lokalne media informowały o napięciach wokół Neofytou: jego krytycy uważali, że niechęć polityka do wykluczenia udziału w wyborach bez poparcia partii była taktyką wywierania presji na Demetriou.

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Sama Demetriou na antenie Sigma odrzuciła pogłoski o szantażu, nazywając je oszczerstwem i czymś haniebnym dla osób, które je rozpowszechniają. Wyjaśniła, że podjęła decyzję w czwartek wieczorem, aby odblokować sytuację i zapewnić jedność partii. Według niej Pamboridis próbował odwieść ją od tego kroku.

DISY nazwała decyzję Demetriou odpowiedzialnym krokiem i oświadczyła, że postawiła ona interes zbiorowy ponad osobistymi ambicjami. Partia wezwała również swoich przedstawicieli do unikania spekulacji, małostkowych komentarzy i osobistych obelg.

Kandydaci muszą zebrać podpisy co najmniej 500 członków partii, w tym 100 członków jej rady najwyższej. Głosowanie wszystkich członków DISY zaplanowano na listopad.

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