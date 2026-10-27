在塞尔维亚贝尔格莱德，Student List运动在议会选举中获胜后，数百名志愿者与市政工作人员一起清理了国民议会大厦对面的先锋公园。他们拆除了帐篷，并清理了曾属于亲政府恰齐兰德营地一部分的儿童游乐场。

据《卫报》报道，在此前18个月里，公园区域一直被一个由白色帐篷组成的营地占据。该报写道，被判刑的罪犯居住在那里，而接近营地的记者和其他人遭到袭击。据该报称，警方没有干预以制止暴力。

承认失败

选举当晚，许多身穿黑衣、戴着面具的男子聚集在公园附近。投票站关闭后不久，亚历山大·武契奇在塞尔维亚前进党总部对支持者表示，他的政治力量遭到Student List的决定性击败。他还表示，不希望街头发生骚乱或类似事件。

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此后，特警撤离，先锋公园周围的路障被移除。Student List的支持者进入恰齐兰德并点燃了部分帐篷，次日开始清理该区域。

清理工作与运动纲领

志愿者拆除受损帐篷，清理草坪上的垃圾，并清洗和消毒儿童游乐场的秋千、滑梯及其他设施。参与清理工作的拉多米尔·达利奇表示，他很高兴公园摆脱了那些他称为“对我们怀有暴力意图的罪犯”的人。

Student List没有正式的等级制度或领导人，候选人由学生集会选出。该运动公布了一项包含11点的计划，内容包括反腐败、司法改革、媒体自由、可负担住房以及改善医疗服务可及性。与此同时，Student List没有提名总理候选人。前欧盟和英国驻塞尔维亚大使迈克尔·达文波特指出，该运动在塞尔维亚加入欧盟、科索沃及其他地区问题上的立场仍不明确。

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