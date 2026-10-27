W Belgradzie w Serbii setki wolontariuszy wraz z pracownikami służb komunalnych sprzątały Park Pionirski naprzeciwko budynku Zgromadzenia Narodowego po zwycięstwie ruchu Student List w wyborach parlamentarnych. Zdemontowali namioty i oczyścili plac zabaw, który był częścią prorządowego obozu Ćaciland.

Jak podaje The Guardian, przez poprzednie 18 miesięcy teren parku zajmował obóz z białymi namiotami. Gazeta pisze, że mieszkali tam skazani przestępcy, a dziennikarze i inne osoby zbliżające się do obozu były atakowane. Według dziennika policja nie interweniowała, aby powstrzymać przemoc.

Uznanie porażki

Wieczorem w dniu wyborów w pobliżu parku zgromadziło się wielu mężczyzn ubranych na czarno i w maskach. Wkrótce po zamknięciu lokali wyborczych Aleksandar Vučić powiedział zwolennikom w siedzibie Serbskiej Partii Postępowej, że jego siła polityczna poniosła zdecydowaną porażkę z rąk Student List. Powiedział również, że nie chce zamieszek ani podobnych wydarzeń na ulicach.

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Następnie oddziały policji specjalnej wycofały się, a bariery wokół Parku Pionirskiego zostały usunięte. Zwolennicy Student List weszli do Ćacilandu i podpalili część namiotów, a następnego dnia rozpoczęli sprzątanie terenu.

Sprzątanie i program ruchu

Wolontariusze rozbierali uszkodzone namioty, zbierali śmieci z trawników oraz myli i dezynfekowali huśtawki, zjeżdżalnie i inne konstrukcje na placu zabaw. Uczestnik sprzątania Radomir Dalić powiedział, że cieszy się z uwolnienia parku od ludzi, których nazwał „przestępcami o gwałtownych zamiarach wobec nas”.

Student List nie ma formalnej hierarchii ani lidera, a kandydatów wybierano na zgromadzeniach studenckich. Ruch opublikował 11-punktowy plan przewidujący walkę z korupcją, reformę sądownictwa, wolność mediów, dostępne mieszkania i poprawę dostępu do opieki zdrowotnej. Jednocześnie Student List nie wskazał kandydata na stanowisko premiera. Były ambasador UE i Wielkiej Brytanii w Serbii Michael Davenport zauważył, że stanowiska ruchu w sprawie przystąpienia Serbii do UE, Kosowa i innych kwestii regionalnych pozostają niejasne.

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