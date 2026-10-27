В Белграде, Сербия, сотни волонтеров вместе с коммунальными работниками убирали Пионерский парк напротив здания Народной скупщины после победы движения Student List на парламентских выборах. Они демонтировали палатки и очищали детскую площадку, которая была частью провластного лагеря Чациленд.

Как сообщает The Guardian, на протяжении предыдущих 18 месяцев территорию парка занимал лагерь с белыми палатками. Издание пишет, что там жили осужденные преступники, а журналисты и другие люди, приближавшиеся к лагерю, подвергались нападениям. По данным газеты, полиция не вмешивалась, чтобы остановить насилие.

Признание поражения

Вечером в день выборов возле парка собрались многочисленные мужчины в черной одежде и масках. Вскоре после закрытия избирательных участков Александар Вучич заявил сторонникам в штаб-квартире Сербской прогрессивной партии, что его политическая сила потерпела убедительное поражение от Student List. Он также сказал, что не хочет беспорядков или подобных событий на улицах.

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После этого полиция специального назначения отошла, а барьеры вокруг Пионерского парка убрали. Сторонники Student List вошли в Чациленд и подожгли часть палаток, а на следующий день начали уборку территории.

Уборка и программа движения

Волонтеры разбирали поврежденные палатки, убирали мусор с газонов, мыли и дезинфицировали качели, горки и другие конструкции на детской площадке. Участник уборки Радомир Далич сказал, что рад освобождению парка от людей, которых он назвал «преступниками с насильственными намерениями в отношении нас».

Student List не имеет формальной иерархии или лидера, а кандидатов выбирали на студенческих собраниях. Движение обнародовало план из 11 пунктов, предусматривающий борьбу с коррупцией, судебную реформу, свободу СМИ, доступное жилье и улучшение доступа к медицинской помощи. В то же время Student List не назвал кандидата на пост премьер-министра. Бывший посол ЕС и Великобритании в Сербии Майкл Девенпорт отметил, что позиции движения по вопросу вступления Сербии в ЕС, Косово и другим региональным вопросам остаются неясными.

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