以色列总统艾萨克·赫尔佐格表示，10月27日议会选举前的紧张局势可能加深社会分裂。他呼吁公民投票，并强调政治竞争不应加剧两极分化。

赫尔佐格在接受以色列《Yedioth Ahronoth》报采访时作出上述表示，阿纳多卢通讯社报道。他表示，选举期间存在激进化风险，可能进一步分裂社会。这位总统补充说，他相信各方都会承认投票结果。

呼吁避免重新举行选举

赫尔佐格承诺将尽一切努力，确保以色列在选举后拥有稳定政府，不会因无法组建稳固联盟而被迫再次举行投票。他指出，该国面临严峻的国家挑战，必须避免长期的政治僵局。

与此同时，总统拒绝提前支持任何具体的联盟形式，包括民族团结政府。他还表示，正就可能干预选举的企图与中央选举委员会合作——无论是来自国内还是国外。赫尔佐格称，他已与委员会主席诺阿姆·索尔贝格法官以及大型科技公司代表讨论了可能出现的情景。

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有关约旦河西岸和内塔尼亚胡案件的表态

赫尔佐格还称，在被占领的约旦河西岸袭击巴勒斯坦人不可接受，并称该地区的暴力是“道德污点”。他说，当局应考虑在一些针对应对这些袭击负责者的案件中采取行政拘留。

此外，总统还就针对总理本雅明·内塔尼亚胡的腐败审判发表了看法。赫尔佐格表示，该案应通过认罪协议结案，并补充说，他曾提议在双方之间进行调解，但内塔尼亚胡没有回应。自2020年5月以来，这位总理因三起案件中涉嫌受贿、欺诈和背信罪而受审；他否认存在不当行为，并称指控具有政治动机。

10月27日的选举将决定120席议会的组成。组建议会多数通常至少需要61个席位。

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