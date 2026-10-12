Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что напряженность накануне парламентских выборов 27 октября может углубить общественный раскол. Он призвал граждан голосовать и подчеркнул, что политическая конкуренция не должна усиливать поляризацию.

Об этом Герцог сказал в интервью израильской газете Yedioth Ahronoth, сообщает Anadolu Agency. По его словам, избирательный период несет риск радикализации, которая может еще больше разобщить общество. Президент добавил, что верит в признание результатов голосования всеми сторонами.

Призыв избежать повторных выборов

Герцог пообещал приложить все усилия, чтобы после выборов Израиль получил стабильное правительство и не был вынужден проводить новое голосование из-за невозможности сформировать устойчивую коалицию. Он отметил, что страна сталкивается с серьезными национальными вызовами и должна избежать затяжного политического тупика.

В то же время президент отказался заранее поддержать какой-либо конкретный формат коалиции, в частности правительство национального единства. Он также сообщил о сотрудничестве с Центральной избирательной комиссией по поводу возможных попыток вмешательства в выборы — как внутри страны, так и извне. По словам Герцога, он обсуждал возможные сценарии с председателем комиссии судьей Ноамом Сольбергом и представителями крупных технологических компаний.

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Заявления о Западном берегу и деле Нетаньягу

Герцог также назвал неприемлемыми нападения на палестинцев на оккупированном Западном берегу и «моральным пятном» насилие на этой территории. Он заявил, что властям следует рассмотреть возможность применения административного задержания в некоторых делах против ответственных за такие нападения.

Отдельно президент высказался о коррупционном процессе против премьер-министра Биньямина Нетаньягу. Герцог заявил, что дело следует завершить соглашением о признании вины, и добавил, что предлагал посредничество между сторонами, но Нетаньягу не ответил. Премьер-министр находится под судом с мая 2020 года по обвинениям во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием по трем делам; он отрицает нарушения и называет обвинения политически мотивированными.

На выборах 27 октября будет определен состав Кнессета из 120 мест. Для формирования парламентского большинства обычно необходимо не менее 61 места.

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