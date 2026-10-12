Prezydent Izraela Icchak Herzog oświadczył, że napięcia przed wyborami parlamentarnymi 27 października mogą pogłębić podziały społeczne. Wezwał obywateli do głosowania i podkreślił, że rywalizacja polityczna nie powinna nasilać polaryzacji.

Herzog powiedział o tym w wywiadzie dla izraelskiej gazety Yedioth Ahronoth, donosi Anadolu Agency. Jak stwierdził, okres wyborczy niesie ryzyko radykalizacji, która może jeszcze bardziej podzielić społeczeństwo. Prezydent dodał, że wierzy w uznanie wyników głosowania przez wszystkie strony.

Apel o uniknięcie powtórnych wyborów

Herzog obiecał dołożyć wszelkich starań, aby po wyborach Izrael miał stabilny rząd i nie był zmuszony do przeprowadzenia kolejnego głosowania z powodu niemożności utworzenia trwałej koalicji. Zaznaczył, że kraj stoi przed poważnymi wyzwaniami narodowymi i musi uniknąć przedłużającego się impasu politycznego.

Jednocześnie prezydent odmówił wcześniejszego poparcia dla jakiegokolwiek konkretnego formatu koalicji, w tym rządu jedności narodowej. Poinformował również o współpracy z Centralną Komisją Wyborczą w sprawie możliwych prób ingerencji w wybory — zarówno wewnątrz kraju, jak i z zewnątrz. Według Herzoga omawiał możliwe scenariusze z przewodniczącym komisji, sędzią Noamem Sohlbergiem, oraz przedstawicielami dużych firm technologicznych.

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Wypowiedzi o Zachodnim Brzegu i sprawie Netanjahu

Herzog nazwał również niedopuszczalnymi ataki na Palestyńczyków na okupowanym Zachodnim Brzegu oraz określił przemoc na tym terytorium jako „moralną plamę”. Powiedział, że władze powinny rozważyć zastosowanie aresztu administracyjnego w niektórych sprawach przeciwko osobom odpowiedzialnym za takie ataki.

Osobno prezydent wypowiedział się na temat procesu korupcyjnego przeciwko premierowi Binjaminowi Netanjahu. Herzog stwierdził, że sprawa powinna zakończyć się ugodą w sprawie przyznania się do winy, i dodał, że proponował mediację między stronami, lecz Netanjahu nie odpowiedział. Premier jest sądzony od maja 2020 roku pod zarzutami łapówkarstwa, oszustwa i nadużycia zaufania w trzech sprawach; zaprzecza naruszeniom i nazywa oskarżenia politycznie motywowanymi.

Wybory 27 października wyłonią skład 120-osobowego Knesetu. Do utworzenia większości parlamentarnej zwykle potrzeba co najmniej 61 mandatów.

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