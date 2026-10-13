波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基表示，他准备就长期存在的大使任命争议进行谈判，但谈判对象必须是总理唐纳德·图斯克。他称，自己不准备与副总理兼外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基讨论这一问题，因为在他看来，这样的谈判没有意义。

纳夫罗茨基在接受《Rzeczpospolita》报采访时作出上述表示，Interia报道。总统补充说，他不会亲自要求会面，但正通过这次采访向总理发出明确信号：如果图斯克愿意，他准备重返此前的协议。

与西科尔斯基的谈判

纳夫罗茨基表示，他与西科尔斯基举行了两次实质性会晤，据他所说，双方在会晤中就走出危机的路线图达成一致。他声称，双方均作出了一定让步，而协议本应涵盖重要的欧洲首都及其他关键的海外外交使团。总统还表示，在具体人事任命问题上，原计划实行政府与总统之间的对等原则。

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与此同时，他表示，在这一问题得到系统性解决之前，他不会签署大使任命文件。纳夫罗茨基还称，西科尔斯基在安杰伊·杜达担任总统期间也未能解决这一问题。

围绕外交使团的争议

波兰外交部与总统之间围绕大使任命的争议已持续两年多。2024年3月，西科尔斯基决定终止50多名大使的任期，并撤回由该部前任领导层提交的十几名候选人提名。杜达当时强调，未经总统签署，不得任命或召回大使。

对于已离开机构、但总统尚未正式将其召回的外交官职位，外交部派遣了代办级外交官。纳夫罗茨基尤其反对任命博格丹·克利赫和雷沙尔德·施内普夫为大使；前者领导波兰驻华盛顿外交使团，后者为波兰驻意大利临时代办。根据外交部门法，大使由总统根据经总理批准的外交部长提议任命和召回。

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