Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности к переговорам по поводу затяжного спора вокруг назначений послов, однако его собеседником должен быть премьер-министр Дональд Туск. Он сказал, что не готов обсуждать этот вопрос с вице-премьером и министром иностранных дел Радославом Сикорским, поскольку такие переговоры, по его мнению, не будут иметь смысла.

Навроцкий сказал об этом в интервью газете Rzeczpospolita, сообщает Interia. Президент добавил, что сам не будет просить о встрече, но через интервью подает премьеру четкий сигнал: он готов вернуться к договоренностям, если Туск этого захочет.

Переговоры с Сикорским

Навроцкий сообщил, что провел с Сикорским две содержательные встречи, на которых, по его словам, стороны согласовали дорожную карту выхода из кризиса. Он утверждает, что каждая из сторон пошла на определенные уступки, а договоренность должна была охватить важные европейские столицы и другие ключевые зарубежные дипломатические миссии. Президент также сказал, что предусматривался паритет между правительством и президентом в вопросах конкретных кадровых назначений.

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В то же время он заявил, что не будет подписывать посольские назначения, пока вопрос не будет урегулирован системно. Навроцкий также сказал, что Сикорский не решил эту проблему еще во время президентства Анджея Дуды.

Спор вокруг дипломатических миссий

Спор между польским МИД и президентом по поводу назначений послов продолжается более двух лет. В марте 2024 года Сикорский принял решение завершить миссии более 50 послов и отозвать более десятка кандидатур, представленных предыдущим руководством министерства. Дуда тогда подчеркивал, что посла нельзя назначить или отозвать без подписи президента.

На места дипломатов, покинувших учреждения, но формально не отозванных президентом, МИД направил дипломатов в ранге временных поверенных в делах. Навроцкий, в частности, выступает против назначения послами Богдана Клиха, который возглавляет польскую дипломатическую миссию в Вашингтоне, и Рышарда Шнепфа — временного поверенного Польши в Италии. Согласно закону о зарубежной службе, послов назначает и отзывает президент по представлению главы МИД, одобренному премьер-министром.

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