Диктатор России Владимир Путин 14 октября проведет совещание с членами правительства, посвященное вопросам кибербезопасности. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что встреча не связана с атаками на российские центры обработки данных.

К совещанию также присоединятся первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

В последние недели дата-центры «Яндекса» и «Сбербанка» подвергаются атакам беспилотников, из-за чего в различных регионах России возникают перебои в работе интернет-сервисов.

По словам Пескова, вопрос кибербезопасности становится всё более актуальным. Он также подчеркнул, что технологии искусственного интеллекта, несмотря на их пользу и способность повышать эффективность, могут представлять угрозу, если государства будут использовать их в качестве оружия. Такая практика, известная как «вооружение искусственного интеллекта», может создавать риски для целых секторов экономики любой страны.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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