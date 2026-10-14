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Диктатор Росії Володимир Путін 14 жовтня проведе нараду з членами уряду, присвячену питанням кібербезпеки. Речник Кремля Дмитро Пєсков уточнив, що зустріч не пов’язана з атаками на російські центри обробки даних.

До наради також долучаться перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко, секретар Ради безпеки Сергій Шойгу та голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна.

Останніми тижнями дата-центри «Яндекса» та «Сбєрбанку» зазнають атак безпілотників, через що в різних регіонах Росії виникають перебої в роботі інтернет-сервісів.

За словами Пєскова, питання кібербезпеки стає дедалі актуальнішим. Він також наголосив, що технології штучного інтелекту, попри їхню користь і здатність підвищувати ефективність, можуть становити загрозу, якщо держави використовуватимуть їх як зброю. Така практика, відома як «озброєння штучного інтелекту», може створювати ризики для цілих секторів економіки будь-якої країни.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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