Prezydent Polski Karol Nawrocki oświadczył, że jest gotów do rozmów w sprawie trwającego od dawna sporu wokół nominacji ambasadorskich, jednak jego rozmówcą musi być premier Donald Tusk. Powiedział, że nie jest gotów omawiać tej kwestii z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, ponieważ takie rozmowy, jego zdaniem, nie miałyby znaczenia.

Nawrocki powiedział o tym w wywiadzie dla gazety Rzeczpospolita, informuje Interia. Prezydent dodał, że sam nie będzie prosił o spotkanie, lecz za pośrednictwem wywiadu wysyła premierowi jasny sygnał: jest gotów wrócić do ustaleń, jeśli Tusk tego zechce.

Rozmowy z Sikorskim

Nawrocki poinformował, że odbył z Sikorskim dwa merytoryczne spotkania, podczas których, jak stwierdził, strony uzgodniły mapę drogową wyjścia z kryzysu. Twierdzi, że każda ze stron poszła na pewne ustępstwa, a porozumienie miało objąć ważne europejskie stolice i inne kluczowe zagraniczne placówki dyplomatyczne. Prezydent powiedział również, że przewidziano parytet między rządem a prezydentem w kwestiach konkretnych nominacji kadrowych.

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Jednocześnie oświadczył, że nie podpisze nominacji ambasadorskich, dopóki kwestia nie zostanie rozwiązana systemowo. Nawrocki powiedział również, że Sikorski nie rozwiązał tego problemu jeszcze za prezydentury Andrzeja Dudy.

Spór o misje dyplomatyczne

Spór między polskim MSZ a prezydentem dotyczący nominacji ambasadorskich trwa ponad dwa lata. W marcu 2024 roku Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji ponad 50 ambasadorów i wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych przez poprzednie kierownictwo ministerstwa. Duda podkreślał wówczas, że ambasadora nie można powołać ani odwołać bez podpisu prezydenta.

Na miejsca dyplomatów, którzy opuścili placówki, lecz formalnie nie zostali odwołani przez prezydenta, MSZ skierowało dyplomatów w randze chargé d'affaires. Nawrocki sprzeciwia się w szczególności powołaniu na ambasadorów Bogdana Klicha, który kieruje polską misją dyplomatyczną w Waszyngtonie, oraz Ryszarda Schnepfa — chargé d'affaires Polski we Włoszech. Zgodnie z ustawą o służbie zagranicznej ambasadorów powołuje i odwołuje prezydent na wniosek ministra spraw zagranicznych, zatwierdzony przez premiera.

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