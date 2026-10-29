美国总统唐纳德·特朗普允许在巴西总统选举中落败的右翼候选人弗拉维奥·博索纳罗及其家人进入美国。在总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦于上周末赢得选举后，美国向他们发放了签证，《布宜诺斯艾利斯时报》报道。

特朗普表示，他同意博索纳罗入境，是因为巴西选举“糟糕透顶”且“被操纵”。美国总统还指出，他很了解这名候选人的父亲、巴西前总统雅伊尔·博索纳罗。

巴西的反应

雅伊尔·博索纳罗在2019年至2023年担任总统期间是特朗普的盟友，他因参与策划2022年选举后的未遂政变而正在服27年监禁。此次企图的目的是阻止卢拉就任总统。

据一名接近卢拉的人士称，巴西总统将在评估这一局势对双边关系的影响前，等待特朗普政府采取下一步行动。具体而言，这将取决于特朗普是否会在华盛顿接见弗拉维奥·博索纳罗及其兄弟爱德华多、这名落选候选人将获得何种支持，以及下周美国中期选举的结果。

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紧张关系

特朗普对记者表示，他无意进一步干预。同时，他称巴西选举“非常奇怪”。

弗拉维奥·博索纳罗在巴西因涉嫌洗钱而面临至少两项联邦调查。他表示将从美国领导反对卢拉的反对派。他还在未提供证据的情况下指控当局存在选举舞弊。

巴西法院认为选举结果已最终确定，卢拉已获得该地区几乎所有政府的承认。与此同时，特朗普政府有意与巴西在能源和关键矿产开发领域开展合作。

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