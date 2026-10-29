Президент США Дональд Трамп разрешил проигравшему правому кандидату на пост президента Бразилии Флавиу Болсонару и его семье въехать в Соединенные Штаты. США выдали им визы после победы президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах в минувшие выходные, сообщает Buenos Aires Times.

Трамп заявил, что согласился на въезд Болсонару, поскольку выборы в Бразилии были «ужасными» и «сфальсифицированными». Президент США также отметил, что хорошо знает отца кандидата — бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.

Реакция Бразилии

Жаир Болсонару, который был союзником Трампа во время своего президентства в 2019–2023 годах, отбывает 27-летний срок лишения свободы за участие в планировании попытки государственного переворота после выборов 2022 года. Целью этой попытки было не допустить вступления Лулы в должность президента.

По словам человека, близкого к Луле, бразильский президент будет ждать следующих шагов администрации Трампа, прежде чем оценивать влияние ситуации на двусторонние отношения. В частности, это будет зависеть от того, примет ли Трамп Флавиу Болсонару и его брата Эдуарду в Вашингтоне, какой будет поддержка проигравшего кандидата и какими будут результаты промежуточных выборов в США на следующей неделе.

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Напряженные отношения

Трамп заявил журналистам, что не намерен вмешиваться дальше. В то же время он назвал бразильские выборы «очень странными».

Флавиу Болсонару, в отношении которого в Бразилии ведутся как минимум два федеральных расследования по подозрениям в отмывании денег, заявил, что возглавит оппозицию Луле из США. Он также обвинил власти в фальсификациях на выборах, не предоставив доказательств.

Бразильские суды считают результаты выборов окончательно установленными, а Лулу признали почти все правительства региона. В то же время администрация Трампа заинтересована в сотрудничестве с Бразилией в сферах энергетики и разработки критически важных полезных ископаемых.

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