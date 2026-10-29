Prezydent USA Donald Trump zezwolił pokonanemu prawicowemu kandydatowi na prezydenta Brazylii Fláviowi Bolsonaro oraz jego rodzinie na wjazd do Stanów Zjednoczonych. USA wydały im wizy po zwycięstwie prezydenta Luiza Inácia Luli da Silvy w wyborach w ubiegły weekend, informuje Buenos Aires Times.

Trump oświadczył, że zgodził się na wjazd Bolsonaro, ponieważ wybory w Brazylii były „straszne” i „sfałszowane”. Prezydent USA zaznaczył również, że dobrze zna ojca kandydata, byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro.

Reakcja Brazylii

Jair Bolsonaro, który był sojusznikiem Trumpa podczas swojej prezydentury w latach 2019–2023, odbywa karę 27 lat więzienia za udział w planowaniu próby zamachu stanu po wyborach w 2022 roku. Celem tej próby było niedopuszczenie do objęcia przez Lulę urzędu prezydenta.

Według osoby bliskiej Luli brazylijski prezydent będzie czekał na kolejne kroki administracji Trumpa, zanim oceni wpływ sytuacji na stosunki dwustronne. W szczególności będzie to zależało od tego, czy Trump przyjmie Flávia Bolsonaro i jego brata Eduarda w Waszyngtonie, jakie poparcie otrzyma pokonany kandydat oraz jakie będą wyniki przyszłotygodniowych wyborów połówkowych w USA.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Napięte relacje

Trump powiedział dziennikarzom, że nie zamierza dalej interweniować. Jednocześnie nazwał brazylijskie wybory „bardzo dziwnymi”.

Flávio Bolsonaro, wobec którego w Brazylii prowadzone są co najmniej dwa federalne śledztwa w związku z podejrzeniami o pranie pieniędzy, oświadczył, że będzie kierował opozycją wobec Luli ze Stanów Zjednoczonych. Oskarżył również władze o fałszerstwa wyborcze, nie przedstawiając dowodów.

Brazylijskie sądy uznają wyniki wyborów za ostatecznie ustalone, a Lulę uznały niemal wszystkie rządy regionu. Jednocześnie administracja Trumpa jest zainteresowana współpracą z Brazylią w dziedzinie energetyki i rozwoju wydobycia minerałów krytycznych.

Czytaj nas na