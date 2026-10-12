波兰副总理兼外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基在访问伦敦期间表示，如果作为侵略国的俄罗斯发动的混合攻击导致人员死亡，北约将不得不进行“非常严肃的讨论”。他在接受《金融时报》采访时作出上述表示，Interia报道。

联盟作出回应的界限

西科尔斯基表示，莫斯科正在实施越来越多旨在破坏欧洲社会稳定的行动。他指出，盟友必须共同评估应如何回应此类行动。

这位部长强调，北约没有预先商定的界限定义，即俄罗斯的行动超过这一界限后将需要联盟作出坚决回应。他没有说明北约在这种情况下可能采取哪些具体措施。

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西科尔斯基还提醒说，在俄罗斯无人机和飞机侵犯两国领空后，波兰和爱沙尼亚分别依据《北大西洋公约》第4条请求进行磋商。该公约第5条规定，如北约成员国遭到武装攻击，将实行集体防御。

限制措施提议

波兰外长呼吁欧洲盟友关闭俄罗斯领事馆、减少来自俄罗斯的外交官人数并限制其行动。他还提议要求所有进入欧盟的俄罗斯公民持有生物识别护照，以增加特工使用虚假身份的难度。

此外，西科尔斯基支持限制向俄罗斯人发放旅游签证的数量。他表示，去年欧盟国家向俄罗斯公民签发了近50万份此类签证。欧盟外长周一将在卢森堡讨论针对俄罗斯外交官和游客的可能限制措施。

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