Во время визита в Лондон вице-премьер и глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО придется провести «очень серьезный разговор», если гибридные атаки России — государства-агрессора — приведут к гибели людей. Об этом он сказал в интервью Financial Times, сообщает Interia.

Граница для реакции Альянса

По словам Сикорского, Москва проводит все больше операций, направленных на дестабилизацию европейских обществ. Он отметил, что союзники должны совместно оценить, каким должен быть ответ на такие действия.

Министр подчеркнул, что в НАТО нет заранее согласованного определения границы, после которой российские действия потребуют решительной реакции Альянса. Он не уточнил, какие именно меры НАТО могло бы принять в таком случае.

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Сикорский также напомнил, что Польша и Эстония обращались за консультациями в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора после нарушений их воздушного пространства российскими беспилотниками и самолетами. Статья 5 договора предусматривает коллективную оборону в случае вооруженного нападения на государство-члена НАТО.

Предложения по ограничениям

Глава польского МИД призвал европейских союзников закрывать российские консульства, сокращать число дипломатов из России и ограничивать их передвижение. Он также предложил требовать биометрические паспорта от всех граждан России, въезжающих в Европейский Союз, чтобы осложнить агентам использование фальшивых личностей.

Кроме того, Сикорский поддержал ограничение количества туристических виз для россиян. По его словам, в прошлом году страны ЕС выдали гражданам России почти 500 тысяч таких виз. В понедельник министры иностранных дел ЕС должны обсудить в Люксембурге возможные ограничения для российских дипломатов и туристов.

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