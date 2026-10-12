新加坡金融管理局（MAS）将针对金融产品和服务的公开推广实施更严格的规定。金融机构只能在商业场所内专门划定的区域举办此类活动，其代表必须告知他人有意提供服务，并取得继续交谈的同意。

据Channel NewsAsia报道，这是监管机构作出的决定。新要求尤其适用于公共场所的推广活动和推介会，在这些场所，金融机构代表向公众推广产品和服务。

允许举办活动的地点

此类活动将获准在金融机构可以租用，或已获得举办营销和分销活动许可的场所举行。这些场所包括展厅、企业会议室和商业建筑的公共空间。

与此同时，步行区和住宅场所不得用于此目的。监管机构还将要求相关机构制定政策和程序，以确定足以妥善举办营销和分销活动的空间。代表的活动范围将被限制在指定活动区域五米半径内。

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同意与对代表的监督

MAS表示，举办不当的推广活动可能会因不受欢迎或持续不断地接触他人而引发担忧。监管机构曾收到消费者投诉，称金融机构代表在公共场所未能足够清楚地说明其身份和接触目的。

无需以书面形式记录客户的口头同意，但金融机构必须建立监督机制，以核查代表是否获得此类同意。如果参与者事先被告知活动将推广金融产品或服务，提前报名参加活动可被视为同意。

相关机构还必须指定合格员工，在此类活动期间监督代表的行为。街头招揽客户和逐户上门推销仍将被禁止，因为MAS认为这些方式对消费者而言并不受欢迎且出乎意料。

更新后的指引计划于2027年发布。金融机构将获得九个月时间实施新的保障措施。同时，MAS不会禁止在推广活动中提供礼品，但强调礼品不得不当影响客户的购买决定。

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