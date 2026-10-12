Monetarny Urząd Singapuru (MAS) wprowadzi bardziej rygorystyczne zasady dotyczące publicznego promowania produktów i usług finansowych. Instytucje finansowe będą mogły organizować takie wydarzenia wyłącznie w specjalnie wyznaczonych strefach na obiektach komercyjnych, a ich przedstawiciele będą musieli informować ludzi o zamiarze zaoferowania usługi i uzyskać zgodę na kontynuowanie rozmowy.

O decyzji regulatora informuje Channel NewsAsia. Nowe wymogi dotyczą w szczególności akcji promocyjnych i prezentacji w miejscach publicznych, gdzie przedstawiciele instytucji finansowych promują wśród ludności produkty i usługi.

Gdzie będzie można organizować wydarzenia

Takie wydarzenia będzie można organizować w pomieszczeniach, które instytucje finansowe mogą wynająć lub na których organizację wydarzeń marketingowych i dystrybucyjnych uzyskały zgodę. Należą do nich sale wystawowe, firmowe sale konferencyjne oraz wspólne przestrzenie budynków komercyjnych.

Jednocześnie nie będzie można wykorzystywać do tego celu stref pieszych ani pomieszczeń mieszkalnych. Regulator będzie również wymagał od instytucji wdrożenia zasad i procedur określających przestrzeń wystarczającą do właściwego prowadzenia wydarzeń marketingowych i dystrybucyjnych. Aktywność przedstawicieli zostanie ograniczona do promienia pięciu metrów od wyznaczonej strefy wydarzenia.

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Zgoda i nadzór nad przedstawicielami

MAS wskazał, że niewłaściwie prowadzone akcje promocyjne mogą budzić obawy z powodu niechcianego lub natarczywego zwracania się do ludzi. Regulator otrzymywał skargi konsumentów, że przedstawiciele instytucji finansowych w miejscach publicznych nie informowali wystarczająco jasno o swojej tożsamości i celu kontaktu.

Pisemne utrwalanie ustnej zgody klienta nie będzie wymagane, jednak instytucje finansowe muszą stworzyć mechanizmy kontroli, aby sprawdzać, czy przedstawiciele uzyskują taką zgodę. Wcześniejsza rejestracja na wydarzenie może zostać uznana za zgodę, jeśli uczestnik został wcześniej poinformowany, że będą tam promowane produkty lub usługi finansowe.

Instytucje muszą również wyznaczać wykwalifikowanych pracowników do nadzorowania zachowania przedstawicieli podczas takich wydarzeń. Pozyskiwanie klientów na ulicy i obchodzenie mieszkań pozostaną zakazane, ponieważ MAS uznaje te metody za niepożądane i nieoczekiwane dla konsumentów.

Zaktualizowane wytyczne mają zostać wydane w 2027 roku. Instytucje finansowe otrzymają dziewięć miesięcy na wdrożenie nowych zabezpieczeń. Jednocześnie MAS nie zakaże oferowania prezentów podczas wydarzeń promocyjnych, ale podkreślił, że nie mogą one w niewłaściwy sposób wpływać na decyzje klientów o zakupie.

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