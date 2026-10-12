Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) введет более строгие правила для публичного продвижения финансовых продуктов и услуг. Финансовые учреждения смогут проводить такие мероприятия только в специально отведенных зонах на коммерческих объектах, а их представители должны будут сообщать людям о намерении предложить услугу и получать согласие на продолжение разговора.

О решении регулятора сообщает Channel NewsAsia. Новые требования касаются, в частности, промоакций и презентаций в общественных местах, где представители финансовых учреждений продвигают среди населения продукты и услуги.

Где разрешат проводить мероприятия

Такие мероприятия разрешат проводить в помещениях, которые финансовые учреждения могут арендовать или для которых получили разрешение на маркетинговые и дистрибуционные мероприятия. К ним относятся выставочные залы, корпоративные конференц-залы и общие пространства коммерческих зданий.

В то же время пешеходные зоны и жилые помещения нельзя будет использовать для этих целей. Регулятор также потребует от учреждений внедрить политики и процедуры для определения пространства, достаточного для надлежащего проведения маркетинговых и дистрибуционных мероприятий. Активность представителей ограничат радиусом пяти метров от обозначенной зоны мероприятия.

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Согласие и контроль за представителями

MAS указало, что ненадлежащим образом проведенные промоакции могут вызывать обеспокоенность из-за нежелательного или настойчивого обращения к людям. Регулятор получал жалобы потребителей на то, что представители финансовых учреждений в общественных местах недостаточно четко сообщали о своей личности и цели обращения.

Письменно фиксировать устное согласие клиента не потребуется, однако финансовые учреждения должны создать механизмы контроля, чтобы проверять, получают ли представители такое согласие. Предварительная регистрация на мероприятие может считаться согласием, если участника заранее проинформировали, что там будут продвигаться финансовые продукты или услуги.

Учреждения также должны назначать квалифицированных сотрудников для надзора за поведением представителей во время таких мероприятий. Привлечение клиентов на улице и поквартирный обход останутся запрещенными, поскольку MAS считает эти методы нежелательными и неожиданными для потребителей.

Обновленные рекомендации планируют выпустить в 2027 году. Финансовым учреждениям предоставят девять месяцев для внедрения новых мер защиты. В то же время MAS не будет запрещать предложение подарков на промомероприятиях, но подчеркнуло, что они не должны ненадлежащим образом влиять на решения клиентов о покупке.

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