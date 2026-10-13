据Channel NewsAsia报道，从2027年11月起，在新加坡全职工作的持证学前教育工作者每周将获得至少两小时无需授课和监管儿童的时间。所有获幼儿发展署（ECDA）许可的机构都必须在工作时间内安排这段时间。

用于准备和与家长沟通的时间

不直接与儿童接触的时间，旨在用于完成教学、照护和监管以外的专业职责。具体而言，教育工作者将能够规划课程、记录儿童发展情况、准备教学材料，以及与家长和社区伙伴沟通。

社会及家庭发展部长马善高于10月13日在ECDA年度学习奖学金及颁奖典礼上宣布了这项新要求。他表示，受保障的时间应让教育工作者有更多机会进行准备和反思自身实践，最终应提高学前教育质量。

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机构可灵活安排时间

学前教育机构可自行决定时间安排：每天、每周、每两周一次或每月提供这段时间。同时，这段时间必须定期提供，每次至少为一小时，并且不得延长员工的工作日。

两小时是最低标准，而非上限。ECDA呼吁已经提供更多此类时间或能够这样做的运营方继续这一做法。该最低标准是在与教育工作者和学前教育机构运营方协商后确定的。

该机构数据显示，幼儿教育领域约有2.8万名教育工作者，分布在1800所学前教育机构。新标准将被纳入《幼儿发展中心实务守则》，运营方将有约一年时间审查工作安排并实施必要调整。

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