В Сингапуре сертифицированные воспитатели дошкольных учреждений, работающие полный день, с ноября 2027 года будут иметь не менее двух часов в неделю без преподавания и присмотра за детьми. Это время должно выделяться в пределах рабочего дня во всех учреждениях, лицензированных Агентством развития раннего детства (ECDA), сообщает Channel NewsAsia.

Время для подготовки и работы с родителями

Время без непосредственной работы с детьми предназначено для выполнения профессиональных обязанностей помимо преподавания, ухода и надзора. В частности, воспитатели смогут планировать занятия, документировать развитие детей, готовить учебные материалы, а также взаимодействовать с родителями и партнерами в сообществе.

Новое требование 13 октября объявил министр социального и семейного развития Масагос Зулкифли во время ежегодной церемонии вручения стипендий и наград ECDA в сфере обучения. По его словам, защищенное время должно дать педагогам больше возможностей для подготовки и осмысления своей практики, что в конечном итоге должно улучшить качество дошкольного образования.

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Гибкий график для учреждений

Дошкольные учреждения смогут самостоятельно определять график: предоставлять это время ежедневно, еженедельно, раз в две недели или ежемесячно. При этом оно должно предоставляться регулярно, блоками продолжительностью не менее часа, и не должно удлинять рабочий день сотрудников.

Два часа являются минимальной нормой, а не верхним пределом. ECDA призвало операторов, которые уже предоставляют больше такого времени или могут это делать, продолжать эту практику. Минимум определили после консультаций с воспитателями и операторами дошкольных учреждений.

По данным агентства, в секторе раннего детства работают примерно 28 тысяч педагогов в 1,8 тысячи дошкольных учреждений. Новую норму внесут в Кодекс практики центров раннего развития детей, а у операторов будет около года, чтобы пересмотреть организацию работы и внедрить необходимые изменения.

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