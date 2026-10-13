W Singapurze certyfikowani nauczyciele placówek przedszkolnych pracujący w pełnym wymiarze godzin będą od listopada 2027 roku mieć co najmniej dwie godziny tygodniowo bez nauczania i nadzorowania dzieci. Czas ten ma być zapewniany w godzinach pracy we wszystkich placówkach licencjonowanych przez Agencję Rozwoju Wczesnego Dzieciństwa (ECDA), podaje Channel NewsAsia.

Czas na przygotowanie i pracę z rodzicami

Czas bez bezpośredniej pracy z dziećmi jest przeznaczony na wykonywanie obowiązków zawodowych poza nauczaniem, opieką i nadzorem. Nauczyciele będą mogli w szczególności planować zajęcia, dokumentować rozwój dzieci, przygotowywać materiały edukacyjne, a także współpracować z rodzicami i partnerami społeczności lokalnej.

Nowy wymóg ogłosił 13 października minister rozwoju społecznego i rodziny Masagos Zulkifli podczas dorocznej ceremonii wręczenia stypendiów i nagród edukacyjnych ECDA. Jak stwierdził, chroniony czas ma zapewnić pedagogom więcej możliwości przygotowania się i refleksji nad własną praktyką, co ostatecznie powinno poprawić jakość edukacji przedszkolnej.

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Elastyczny harmonogram dla placówek

Placówki przedszkolne będą mogły samodzielnie ustalać harmonogram: zapewniać ten czas codziennie, co tydzień, raz na dwa tygodnie lub co miesiąc. Jednocześnie musi on być zapewniany regularnie, w blokach trwających co najmniej godzinę, i nie może wydłużać dnia pracy pracowników.

Dwie godziny są normą minimalną, a nie górnym limitem. ECDA wezwała operatorów, którzy już zapewniają więcej takiego czasu lub mogą to robić, do kontynuowania tej praktyki. Minimum ustalono po konsultacjach z nauczycielami i operatorami placówek przedszkolnych.

Według danych agencji w sektorze wczesnego dzieciństwa pracuje około 28 tys. pedagogów w 1,8 tys. placówek przedszkolnych. Nową normę wpisze się do Kodeksu praktyki centrów rozwoju wczesnego dzieciństwa, a operatorzy będą mieli około roku na przegląd organizacji pracy i wdrożenie niezbędnych zmian.

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