Сінгапур запровадить дві години без занять для вихователів дитсадків — Channel NewsAsia

У Сінгапурі сертифіковані вихователі дошкільних закладів, які працюють повний день, із листопада 2027 року матимуть щонайменше дві години на тиждень без викладання та нагляду за дітьми. Цей час мають виділяти в межах робочого дня в усіх закладах, ліцензованих Агентством розвитку раннього дитинства (ECDA), повідомляє Channel NewsAsia.

Час для підготовки та роботи з батьками

Час без безпосередньої роботи з дітьми призначений для виконання професійних обов’язків поза викладанням, доглядом і наглядом. Зокрема, вихователі зможуть планувати заняття, документувати розвиток дітей, готувати навчальні матеріали, а також взаємодіяти з батьками й партнерами у громаді.

Нову вимогу 13 жовтня оголосив міністр соціального та сімейного розвитку Масагос Зулкіфлі під час щорічної церемонії вручення стипендій і нагород у сфері навчання ECDA. За його словами, захищений час має дати педагогам більше можливостей для підготовки та осмислення своєї практики, що зрештою має поліпшити якість дошкільної освіти.

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Гнучкий графік для закладів

Дошкільні заклади зможуть самостійно визначати графік: надавати цей час щодня, щотижня, раз на два тижні або щомісяця. Водночас його слід надавати регулярно, блоками тривалістю щонайменше година, і це не повинно подовжувати робочий день працівників.

Дві години є мінімальною нормою, а не верхньою межею. ECDA закликало операторів, які вже надають більше такого часу або можуть це робити, продовжувати таку практику. Мінімум визначили після консультацій із вихователями та операторами дошкільних закладів.

За даними агентства, у секторі раннього дитинства працюють приблизно 28 тисяч педагогів у 1,8 тисячі дошкільних закладів. Нову норму внесуть до Кодексу практики центрів раннього розвитку дітей, а оператори матимуть близько року, щоб переглянути організацію роботи та запровадити необхідні зміни.

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