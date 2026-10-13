以色列高等法院就女性参与首席拉比机构选举大会一案发布了附条件命令。法院要求被告说明，为何不应将2024年12月通过的一项法律条款解读为要求向大会任命两性代表，或为何不应废除限制获得此类任命资格的条款。据《耶路撒冷邮报》报道。

2024年12月19日，6名接受过深入宗教教育的女性、巴伊兰大学拉克曼中心以及Na’amat组织提起诉讼。她们称，对法律的修正案实际上使任命女性进入选举大会的拉比代表部分成为不可能。该案审理的并非女性能否成为首席拉比委员会成员，而是选举首席拉比和委员会民选成员的机构之组成。

十项任命成为争议焦点

选举大会由150人组成：80名拉比代表和70名公众代表。10名拉比代表由首席拉比在与宗教事务部长协商并获得政府批准后任命。

2024年1月，法院裁定，首席拉比必须考虑由具备托拉和犹太法相关教育背景的女性担任这些职位。法院当时指出，就这一选举职能而言，“拉比”这一概念并不局限于正式获得首席拉比机构授任的人士。

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然而，2024年5月，首席拉比委员会作出决定，规定女性不得被任命为拉比，审议此类任命也与其对犹太法的解释相抵触。同年12月，议会通过第8号修正案，规定有资格竞争10项任命之一的人，必须是在通过首席拉比机构书面考试后由其授任的人士，或持有特定拉比职位证书的人士。

获得参加考试的机会未能解决争议

2025年7月，法院一致裁定，首席拉比机构不得禁止女性参加其考试。法院解释称，这些考试不仅用于取得拉比职位资格，因为对宗教教育的认可也可能影响就业和薪酬。同时，这项裁决并未确定女性是否可以竞争选举大会中存在争议的10个席位。

原告代表在9月14日的听证会上强调，仅仅参加考试并不满足法律规定的授任要求。国家和议会表示，应综合评估该修正案，因为它还规定大会公众代表中女性人数至少为31人。原告反驳称，这并未消除将作为犹太法专家的女性排除在拉比代表之外的情况。被告必须在2026年12月15日前提交正式说明。

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