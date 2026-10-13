Wysoki Trybunał Sprawiedliwości Izraela wydał warunkowy nakaz w sprawie udziału kobiet w zgromadzeniu wyborczym Naczelnego Rabinatu. Sąd zobowiązał pozwanych do wyjaśnienia, dlaczego przepis ustawowy przyjęty w grudniu 2024 roku nie powinien być interpretowany jako wymóg powoływania do zgromadzenia przedstawicieli obu płci albo dlaczego przepisu ograniczającego prawo do takich powołań nie należy uchylić, informuje Jerusalem Post.

Pozew 19 grudnia 2024 roku złożyło sześć kobiet z pogłębionym wykształceniem religijnym, Centrum Rackmana Uniwersytetu Bar-Ilan oraz organizacja Na’amat. Twierdzą one, że nowelizacja ustawy faktycznie uniemożliwiła powoływanie kobiet do rabinackiej części zgromadzenia wyborczego. Sprawa nie dotyczy członkostwa kobiet w Radzie Naczelnego Rabinatu, lecz składu organu wybierającego naczelnych rabinów i wybieralnych członków rady.

Dziesięć nominacji stało się przedmiotem sporu

Zgromadzenie wyborcze liczy 150 osób: 80 przedstawicieli rabinackich i 70 publicznych. Dziesięciu przedstawicieli rabinackich powołują naczelni rabini po konsultacjach z ministrem służb religijnych i za zgodą rządu.

W styczniu 2024 roku sąd orzekł, że naczelni rabini muszą rozpatrywać kandydatury kobiet mających odpowiednie wykształcenie w dziedzinie Tory i prawa żydowskiego na te stanowiska. Sąd zaznaczył wówczas, że na potrzeby tej roli wyborczej pojęcie „rabinów” nie ogranicza się do osób, które formalnie otrzymały święcenia od Naczelnego Rabinatu.

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Jednak w maju 2024 roku Rada Naczelnego Rabinatu podjęła decyzję, zgodnie z którą kobiet nie można powoływać na rabinów, a rozpatrywanie takich nominacji jest sprzeczne z jej interpretacją prawa żydowskiego. W grudniu tego samego roku Kneset przyjął poprawkę nr 8, która określiła, że o jedno z dziesięciu powołań może ubiegać się osoba wyświęcona przez Naczelny Rabinat po zdaniu jego pisemnych egzaminów albo posiadająca certyfikat na określone stanowiska rabinackie.

Dostęp do egzaminów nie rozwiązał sporu

W lipcu 2025 roku sąd jednogłośnie orzekł, że Naczelny Rabinat nie może zakazywać kobietom przystępowania do jego egzaminów. Sąd wyjaśnił, że egzaminy służą nie tylko uzyskaniu kwalifikacji na stanowiska rabinackie, ponieważ uznanie wykształcenia religijnego może również wpływać na zatrudnienie i wynagrodzenie. Jednocześnie decyzja ta nie rozstrzygnęła, czy kobiety mogą ubiegać się o sporne dziesięć miejsc w zgromadzeniu wyborczym.

Przedstawiciele powódek podczas rozprawy 14 września podkreślili, że samo zdanie egzaminów nie spełnia ustawowego wymogu święceń. Państwo i Kneset oświadczyły, że poprawkę należy oceniać kompleksowo, ponieważ ustanowiła ona również minimum 31 kobiet wśród publicznych przedstawicieli zgromadzenia. Powódki sprzeciwiły się temu, wskazując, że nie usuwa to wykluczenia kobiet jako znawczyń prawa żydowskiego z reprezentacji rabinackiej. Pozwani muszą przedstawić formalne wyjaśnienia do 15 grudnia 2026 roku.

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