Высокий суд справедливости Израиля выдал условное предписание по делу об участии женщин в избирательной ассамблее Главного раввината. Суд обязал ответчиков объяснить, почему законодательную норму, принятую в декабре 2024 года, не следует толковать как требование назначать в ассамблею представителей обоих полов или почему положение, ограничивающее право на такие назначения, не должно быть отменено, сообщает Jerusalem Post.

Иск 19 декабря 2024 года подали шесть женщин с углублённым религиозным образованием, Центр Ракмана Университета Бар-Илан и организация Na’amat. Они утверждают, что поправка к закону фактически сделала невозможным назначение женщин в раввинскую часть избирательной ассамблеи. Дело рассматривается не относительно членства женщин в Совете Главного раввината, а относительно состава органа, который избирает главных раввинов и выборных членов совета.

Десять назначений стали предметом спора

Избирательная ассамблея состоит из 150 человек: 80 раввинских и 70 общественных представителей. Десять раввинских представителей назначают главные раввины после консультаций с министром религиозных служб и с одобрения правительства.

В январе 2024 года суд постановил, что главные раввины должны рассматривать кандидатуры женщин с соответствующим образованием в области Торы и еврейского права на эти места. Тогда суд отметил, что для этой избирательной роли понятие «раввины» не ограничивается лицами, формально получившими рукоположение от Главного раввината.

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Однако в мае 2024 года Совет Главного раввината принял решение, согласно которому женщин нельзя назначать раввинами, а рассмотрение таких назначений противоречит его толкованию еврейского права. В декабре того же года Кнессет принял поправку №8, установившую, что претендовать на одно из десяти назначений может человек, рукоположенный Главным раввинатом после сдачи его письменных экзаменов, или обладатель сертификата на определённые раввинские должности.

Доступ к экзаменам не решил спор

В июле 2025 года суд единогласно постановил, что Главный раввинат не может запрещать женщинам сдавать его экзамены. Суд пояснил, что экзамены служат не только для получения квалификации на раввинские должности, поскольку признание религиозного образования также может влиять на трудоустройство и оплату труда. В то же время это решение не определило, могут ли женщины претендовать на спорные десять мест в избирательной ассамблее.

Представители истиц на слушании 14 сентября подчеркнули, что сдача экзаменов сама по себе не отвечает требованию закона о рукоположении. Государство и Кнессет заявили, что поправку следует оценивать комплексно, поскольку она также установила минимум в 31 женщину среди общественных представителей ассамблеи. Истицы возразили, что это не устраняет исключение женщин как знатоков еврейского права из раввинского представительства. Ответчики должны предоставить формальные объяснения до 15 декабря 2026 года.

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