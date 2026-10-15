W Izraelu Stowarzyszenie na rzecz Równości Osób LGBTQ+ w Izraelu Aguda poinformowało o złożeniu formalnej skargi do komisji etyki Knesetu na posła Icchaka Pindrusa. Powodem były jego wypowiedzi dotyczące wyboru Amira Ohany na przewodniczącego parlamentu, podaje Jerusalem Post.

Wypowiedzi posła

W wywiadzie dla podcastu Al HaPerek Pindrus skrytykował wybór Ohany na przewodniczącego Knesetu z powodu jego przynależności do społeczności LGBT. Poseł powiedział, że uważa głosowanie nad wyborem przewodniczącego na początku kadencji za błąd i zbezczeszczenie imienia Boga.

Pindrus dodał, że wówczas nie był jeszcze członkiem Knesetu. Jak powiedział, o ile mu wiadomo, nie uzyskano zgody Gdolei Israel na tę decyzję.

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Reakcja organizacji

Przewodniczący Agudy Nimrod Gorenstein oświadczył, że jego zdaniem Pindrus twierdzi, iż przedstawiciele społeczności LGBTQ+ nie powinni zajmować kluczowych stanowisk państwowych. Oskarżył też posła o wykorzystywanie tematu LGBTQ+ i szerzenie nienawiści przed wyborami.

Gorenstein oświadczył, że w tym tygodniu w Jafie mężczyzna został pobity na ulicy dlatego, że jest gejem, a dwa tygodnie wcześniej inny młody mężczyzna został uderzony w hotelu w Jerozolimie. Jak powiedział, konsekwencje takich wypowiedzi odczuwają nie ci, którzy je wygłaszają.

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