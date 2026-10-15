В Израиле Ассоциация за равенство ЛГБТК+ в Израиле Aguda заявила о подаче официальной жалобы в комитет по этике Кнессета на депутата Ицхака Пиндруса. Причиной стали его высказывания относительно избрания Амира Оханы спикером парламента, сообщает Jerusalem Post.

Высказывания депутата

В интервью подкасту Al HaPerek Пиндрус раскритиковал избрание Оханы спикером Кнессета из-за его принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Депутат заявил, что считает голосование за спикера в начале каденции ошибкой и осквернением имени Бога.

Пиндрус добавил, что тогда еще не был членом Кнессета. По его словам, насколько ему известно, одобрение Гдолей Исраэль для этого решения не получали.

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Реакция организации

Глава Aguda Нимрод Горенстайн заявил, что, по его мнению, Пиндрус утверждает, будто представители ЛГБТК+ не должны занимать ключевые государственные должности. Он также обвинил депутата в использовании темы ЛГБТК+ и распространении ненависти в преддверии выборов.

Горенстайн заявил, что на этой неделе в Яффе мужчину избили на улице из-за того, что он гей, а двумя неделями ранее другого молодого мужчину ударили в отеле в Иерусалиме. По его словам, последствия таких высказываний ощущают не те, кто их произносит.

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