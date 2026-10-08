法院延长三家媒体进入白宫的权限——《卫报》

在美国华盛顿，联邦法官蒂莫西·凯利将一项临时法院命令延长至周二。该命令要求白宫允许CNN、MS Now和Politico的记者进入大楼。法官还表示，届时他很可能会就媒体公司提出的初步禁令申请作出裁决。

围绕访问权限的诉讼争议

凯利于9月24日发布临时命令，要求白宫取消禁令14天。该期限原定于10月8日星期四届满。媒体公司请求法院延长该命令的效力。

据《卫报》报道，法官在此前的裁决中指出，白宫违反了宪法规定的正当法律程序要求。根据他的评估，这些公司没有得到关于可接受行为标准的充分通知，也没有获得提前反对可能限制的机会。

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各方论点

CNN、MS Now和Politico的律师西奥多·布特鲁斯在法庭上表示，总统唐纳德·特朗普在最近接受《时代》杂志采访时，直接将禁令与媒体对其活动的批评性报道联系起来。布特鲁斯称，这构成了对观点歧视以及针对媒体的报复性行动的承认。

白宫代表迈克尔·韦尔奇克辩称，政府认为，作出该决定的因素之一是这三家媒体未能遵守新闻从业行为的基本标准。他还指责这些公司没有回复在限制措施实施后才发出的信件；信中向它们提供了反对所提指控的机会。

在听证期间，凯利指出，政府在适当通知方面仍然存在问题。他称，在一宗涉及白宫访问权限的类似案件中由司法先例确立的事先通知标准，是政府立场面临的最大障碍。

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