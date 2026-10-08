В Вашингтоне, США, федеральный судья Тимоти Келли продлил до вторника действие временного судебного предписания, обязывающего Белый дом разрешить журналистам CNN, MS Now и Politico доступ в здание. Судья также заявил, что к этому времени, вероятно, примет решение по ходатайству медиакомпаний о предварительном судебном запрете.

Судебный спор о доступе

Келли выдал временное предписание 24 сентября, обязав Белый дом отменить запрет на 14 дней. Этот срок должен был истечь в четверг, 8 октября. Медиакомпании обратились в суд с просьбой продлить действие предписания.

Как сообщает The Guardian, в предыдущем решении судья указал, что Белый дом нарушил конституционные требования надлежащей правовой процедуры. По его оценке, компаниям не предоставили достаточного уведомления о стандартах приемлемого поведения и не дали возможности заранее возразить против возможного ограничения.

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Аргументы сторон

Адвокат CNN, MS Now и Politico Теодор Бутрус заявил в суде, что президент Дональд Трамп в недавнем интервью журналу Time прямо связал запрет с критическим освещением его деятельности. По словам Бутруса, это является признанием дискриминации по взглядам и ответных действий против СМИ.

Представитель Белого дома Майкл Велчик утверждал, что одним из факторов решения стала, по мнению администрации, неспособность трёх СМИ соблюдать базовые стандарты журналистского поведения. Он также упрекнул компании в отсутствии ответа на письма, отправленные уже после введения ограничений, в которых им предлагалось возразить против выдвинутых претензий.

Во время слушания Келли отметил, что у правительства по-прежнему есть проблема с надлежащим уведомлением. Он назвал стандарты предварительного уведомления, установленные судебным прецедентом в аналогичном деле о доступе в Белый дом, самым большим препятствием для позиции правительства.

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