Суд продовжив доступ трьох медіа до Білого дому — The Guardian

У Вашингтоні, США, федеральний суддя Тімоті Келлі продовжив до вівторка дію тимчасового судового припису, який зобов'язує Білий дім дозволити журналістам CNN, MS Now і Politico доступ до будівлі. Суддя також заявив, що до цього часу, ймовірно, ухвалить рішення щодо клопотання медіакомпаній про попередню судову заборону.

Судовий спір щодо доступу

Тимчасовий припис Келлі видав 24 вересня, зобов'язавши Білий дім скасувати заборону на 14 днів. Цей строк мав сплинути в четвер, 8 жовтня. Медіакомпанії звернулися до суду з проханням продовжити дію припису.

Як повідомляє The Guardian, у попередньому рішенні суддя зазначив, що Білий дім порушив конституційні вимоги належної правової процедури. За його оцінкою, компаніям не надали достатнього повідомлення про стандарти прийнятної поведінки та не дали можливості заздалегідь заперечити проти можливого обмеження.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Аргументи сторін

Адвокат CNN, MS Now і Politico Теодор Бутрус заявив у суді, що президент Дональд Трамп у нещодавньому інтерв'ю журналу Time прямо пов'язав заборону з критичним висвітленням його діяльності. За словами Бутруса, це є визнанням дискримінації за поглядами та дій у відповідь проти медіа.

Представник Білого дому Майкл Велчик стверджував, що одним із чинників рішення стала, на думку адміністрації, неспроможність трьох медіа дотримуватися базових стандартів журналістської поведінки. Він також дорікав компаніям за відсутність відповіді на листи, надіслані вже після запровадження обмежень, у яких їм пропонували заперечити проти висунутих претензій.

Під час слухання Келлі зауважив, що уряд і далі має проблему з належним повідомленням. Він назвав стандарти попереднього повідомлення, встановлені судовим прецедентом у подібній справі щодо доступу до Білого дому, найбільшою перешкодою для позиції уряду.

Читай нас у